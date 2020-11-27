Велика нарада Разумкова: обговорюватимуть ключові питання роботи ВР у грудні

“Щодо завтрашньої наради Голови Верховної Ради - так, вона планується. Це буде робоча нарада щодо ключових питань, які розглядатимуться Парламентом у грудні. Запрошені керівники фракцій, Прем‘єр-міністр України, керівник ОП та його заступники. Дмитро Олександрович братиме участь у нараді онлайн”, - сказала Ольга Туній.

Раніше УНН повідомляв, що Разумков скликає на завтра велику нараду голів фракцій: "у гості" чекають Шмигаля і Єрмака.

Також нагадаємо, Разумков з самоізоляції "нагадав" уряду про Бюджет-2021, фінальну версію якого було затверджено лише 26 листопада і передано на розгляд до ВР.