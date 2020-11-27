Большое совещание Разумкова: будут обсуждать ключевые вопросы работы ВР в декабре

“Относительно завтрашнего совещания Председателя Верховной Рады — да, оно планируется. Это будет рабочее совещание по ключевым вопросам, которые будут рассматриваться парламентом в декабре. Приглашены руководители фракций, Премьер-министр Украины, руководитель ОП и его заместители. Дмитрий Александрович будет участвовать в совещании онлайн”, — сказала Ольга Туний.

Ранее УНН сообщал, что Разумков созывает на завтра большое совещание председателей фракций: “в гости” ждут Шмыгаля и Ермака.

Также напомним, Разумков с самоизоляции "напомнил" правительству о Бюджете-2021, финальную версию которого было утверждено только 26 ноября и передано на рассмотрение в ВР.