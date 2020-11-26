Разумков з самоізоляції "нагадав" уряду про Бюджет-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков очікує від уряду подання проекту Державного бюджету на 2021 рік до парламенту для другого читання і затвердження, заявив, що часу залишилося "не так багато". Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"... чекаємо від Кабінету Міністрів підготовлений проект бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато", - зазначив голова ВР.
Нагадаємо, уряд досі не направив до ВР доопрацьований до другого читання державний бюджет на 2021 рік.
Раніше перший заступник голови комітету комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що основним каменем спотикання для його затвердження було питання узгодження з МВФ.
Утім, 26 листопада Мінфін заявив, що "успішно" завершив переговори з МВФ щодо Бюджету-2021. Основний акцент перемовин, як зазначається, "стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту".
Додамо, наразі Разумков перебуває на самоізоляції через те, що хворіє COVID-19.