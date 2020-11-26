Разумков досі має "позитивний" тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, про захворювання на коронавірусну хворобу якого стало відомо два тижні тому, досі має позитивний результат тесту на COVID-19. Він сподівається повернутися до повноцінної парламентської роботи вже наступного тижня і підбадьорив народних депутатів працювати над важливим питаннями у ВР під час його відсутності. Про це спікер парламенту написав у четвер, 26 листопада, у Facebook, передає УНН.
“Вже два тижні, як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі “позитивний”. Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня", - зазначив Разумков.
Він зауважив, що досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, "яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду".
"Робоча група з врегулювання цього питання, утворена парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них — повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації. Впевнений, парламент пройде це випробування гідно, у прийнятні строки та у повній відповідності до закону і верховенства права. Крім того, чекаємо від Кабінету Міністрів підготовлений проект бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато", - зазначив голова ВР.
При цьому він вказав на те, що "статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але я сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину".
"Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи", - підсумував він.
Як повідомляв УНН раніше, 11 листопада у голови ВР Дмитра Разумкова підтвердили коронавірус.
Після чого він передав свої повноваження заступниці голови ВР Олені Кондратюк, адже у його першого заступника Руслана Стефанчука також виявили коронавірус.