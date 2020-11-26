Разумков все еще имеет "позитивный" тест на COVID-19

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, о заболевании коронавирусной болезнью которого стало известно две недели назад, до сих пор имеет положительный результат теста на COVID-19. Он надеется вернуться к полноценной парламентской работе уже на следующей неделе и подбодрил народных депутатов работать над важным вопросам в ВР во время его отсутствия. Об этом спикер парламента написал в четверг, 26 ноября, в Facebook, передает УНН.