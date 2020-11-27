Разумков скликає на завтра велику нараду голів фракцій: "у гості" чекають Шмигаля і Єрмака
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає на суботу, 28 листопада, велику нараду голів фракцій парламенту, серед запрошених на засідання - Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками. Тема - робота парламенту в грудні, у тому числі, як очікується, й розгляд Бюджету-2021, питання навколо КСУ та призначення директора НАБУ. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Карантин вихідного дня” буде з новинами: завтра, об 11:00 суботи, голова парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій парламенту. Будуть гості: Прем’єр, голова Офісу Президента і його заступники. Зустріч офлайн, але наша президія Ради, хто ще з ковідом, на онлайн-підключенні", - повідомив Железняк.
Він зауважив, що на нараду, яка планується, - "склад серйозний". "Востаннє такий збір пам’ятаю, як тільки ввели карантин", - додав нардеп.
"Тема - робота парламенту в грудні. Очікуємо, що розмова піде про: Бюджет 2021; закони щодо “конституційної кризи” + закон про призначення глави НАБУ; закони про підтримку бізнесу і відстрочку РРО", - заявив Железняк.
Нагадаємо, раніше Железняк прогнозував, що проект Державного бюджету на 2021 рік наступного тижня розглядатимуть у сесійній залі парламенту.
Наразі ж його фінальну версію затверджено урядом і передано на розгляд до ВР.