Разумков скликає на завтра велику нараду голів фракцій: "у гості" чекають Шмигаля і Єрмака

“Карантин вихідного дня” буде з новинами: завтра, об 11:00 суботи, голова парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій парламенту. Будуть гості: Прем’єр, голова Офісу Президента і його заступники. Зустріч офлайн, але наша президія Ради, хто ще з ковідом, на онлайн-підключенні", - повідомив Железняк.

Він зауважив, що на нараду, яка планується, - "склад серйозний". "Востаннє такий збір пам’ятаю, як тільки ввели карантин", - додав нардеп.

"Тема - робота парламенту в грудні. Очікуємо, що розмова піде про: Бюджет 2021; закони щодо “конституційної кризи” + закон про призначення глави НАБУ; закони про підтримку бізнесу і відстрочку РРО", - заявив Железняк.

Нагадаємо, раніше Железняк прогнозував, що проект Державного бюджету на 2021 рік наступного тижня розглядатимуть у сесійній залі парламенту.

Наразі ж його фінальну версію затверджено урядом і передано на розгляд до ВР.