Вчені розробили "принтер для вакцин"

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Незважаючи на те, що залишається багато перешкод, а 3D-принтер, швидше за все, стане доступним за кілька років, експерти вітали «захоплююче» відкриття.

Пристрій друкує пластирі шириною два сантиметри, кожен із яких містить сотні крихітних голок, які вводять вакцину при натисканні на шкіру.

Ці «пластирі з мікроголками» мають низку переваг у порівнянні з традиційними уколами в руку, у тому числі те, що їх можна вводити самостійно, вони відносно безболісні, можуть бути привабливішими для тих, хто сумнівається у вакцині, і можуть зберігатися за кімнатної температури протягом тривалого часу.

Популярні мРНК-вакцини Covid-19 від Pfizer і Moderna необхідно зберігати в холодильнику, що викликало складнощі з поширенням, особливо в країнах, що розвиваються, які засудили нерівний розподіл доз під час пандемії.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Biotechnology, новий принтер був протестований з вакцинами Pfizer і Moderna, але мета міжнародної групи дослідників полягає в тому, щоб адаптувати його до будь-яких необхідних вакцин.

Роберт Лангер, співзасновник Moderna та один із авторів дослідження, сказав AFP, що сподівається, що принтер можна буде використовувати для «наступного Covid або будь-якої іншої кризи».

Вакцини з пластирями з мікроголками вже перебувають у стадії розробки для Covid та низки інших захворювань, включаючи поліомієліт, кір та краснуху.

У дослідженні говориться, що миші, яким давали пластир з вакциною, мали такий самий рівень відповіді антитіл, як інші миші, імунізовані за допомогою традиційної ін'єкції.

Надруковані пластирі зараз тестуються на приматах, що у разі успіху призведе до випробувань на людях.