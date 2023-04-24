Ученые разработали "принтер для вакцин"

Детали

Несмотря на то, что остается много препятствий, а 3D-принтер, скорее всего, станет доступным через несколько лет, эксперты приветствовали «захватывающее» открытие.

Устройство печатает пластыри шириной в два сантиметра, каждый из которых содержит сотни крошечных игл, которые вводят вакцину при нажатии на кожу.

Эти «пластыри с микроиглами» имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными уколами в руку, в том числе то, что их можно вводить самостоятельно, они относительно безболезненны, могут быть более привлекательными для сомневающихся в вакцине и могут сохраняться при комнатной температуре в течение длительного времени.

Популярные мРНК-вакцины Covid-19 от Pfizer и Moderna необходимо хранить в холодильнике, что вызвало сложности с распространением, особенно в развивающихся странах, осудивших неравное распределение доз во время пандемии.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Biotechnology, новый принтер был протестирован с вакцинами Pfizer и Moderna, но цель международной группы исследователей состоит в том, чтобы адаптировать его к любым необходимым вакцинам.

Роберт Лангер, соучредитель Moderna и один из авторов исследования, сказал AFP, что надеется, что принтер можно будет использовать для «следующего Covid или любого другого кризиса».

Вакцины с пластырями с микроиглами уже находятся в стадии разработки для Covid и ряда других заболеваний, включая полиомиелит, корь и краснуху.

В исследовании говорится, что мыши, которым давали пластырь с вакциной, имели такой же уровень ответа антител, как другие мыши, иммунизированные с помощью традиционной инъекции.

Напечатанные пластыри сейчас тестируются на приматах, что в случае успеха приведет к испытаниям на людях.