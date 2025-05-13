"Швидше, ніж ми боялися": вчені розкрили точну дату кінця Всесвіту

$41.540.01
46.160.59
ukenru
"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
16:08 • 35785 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 43542 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
13 травня, 11:29 • 66747 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

13 травня, 10:48 • 66822 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

13 травня, 08:36 • 140737 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 07:44 • 68733 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

13 травня, 05:20 • 148929 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:00 • 143487 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 89616 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 66054 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+10°
0м/с
66%
747мм
Популярнi новини

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 79722 перегляди

Серіал "Fallout" продовжено на 3 сезон

13 травня, 10:29 • 91496 перегляди

Зеленський очікує на сильний пакет санкцій від США та ЄС, якщо путін відмовиться їхати до Туреччини

14:29 • 37364 перегляди

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

15:04 • 44541 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

16:52 • 14892 перегляди
Публікації

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

16:08 • 35766 перегляди

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

15:04 • 44925 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 08:36 • 140720 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:20 • 148913 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

13 травня, 05:00 • 143474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

16:52 • 15142 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 79967 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 84142 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 85511 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 85925 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

"Швидше, ніж ми боялися": вчені розкрили точну дату кінця Всесвіту

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Вчені з'ясували, що всі зірки згаснуть за один квінвігінтільйон років, а нейтронні зірки та білі карлики випаровуються, подібно до чорних дір. Це допомогло визначити максимальний термін життя Всесвіту.

"Швидше, ніж ми боялися": вчені розкрили точну дату кінця Всесвіту

Вчені виявили, що Всесвіт розпадається набагато швидше, ніж прогнозувалося раніше у наукових колах, і точно визначили, коли він загине. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Команда дослідників з Університету Радбауда в Нідерландах визначила, що всі зірки у Всесвіті потьмяніють за один квінвігінтільйон років. Це одиниця з 78 нулями.

Але це набагато коротший проміжок часу, ніж попереднє передбачення про 10 у степені 1100 років, або одиниця, за якою йдуть 1100 нулів.

Космічний апарат Solar Orbiter зробив унікальні знімки Сонця високої роздільної здатності24.04.25, 20:25 • 8531 перегляд

Процес, який, на їхню думку, призводить до повільного вмирання Всесвіту, пов'язаний з випромінюванням Гокінга, коли чорні діри випромінюють радіацію, поступово "випаровуючись у ніщо".

Та раніше вважалося, що це явище властиве виключно чорним дірам. Але дослідники показали, що нейтронні зірки та білі карлики також можуть випаровуватися, подібно до чорних дір.

Велетенська космічна структура Велика Стіна Геркулеса виявилася більшою, ніж вважалося: чому це бентежить вчених24.04.25, 18:45 • 10618 переглядiв

Як нейтронні зірки, так і білі карлики є завершальною стадією життєвого циклу зірки. Масивні зірки вибухають у наднові, а потім колапсують у нейтронні зірки. Тоді як менші зірки, такі як Сонце, перетворюються на білих карликів.

Ці "мертві" зірки можуть існувати надзвичайно довго. Але, за словами дослідників, вони поступово розсіюються та вибухають, як тільки стають надто нестабільними.

Вчені показали приголомшливе відео полярного сяйва на Юпітері13.05.25, 17:55 • 2146 переглядiв

Іншими словами, знання того, скільки часу потрібно для смерті нейтронної зірки чи білого карлика, допомагає вченим зрозуміти максимальний термін життя Всесвіту, оскільки це будуть останні зірки, які згаснуть.

Нагадаємо

Темна матерія могла сприяти утворенню гігантських чорних дір у ранньому Всесвіті, припустили канадські вчені за результатами нового дослідження. 

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини СвітуТехнології
Нідерланди
Brent
$66.68
Bitcoin
$104,271.80
S&P 500
$5,895.51
Tesla
$334.88
Газ TTF
$35.74
Золото
$3,251.84
Ethereum
$2,610.44