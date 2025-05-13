"Швидше, ніж ми боялися": вчені розкрили точну дату кінця Всесвіту

Вчені виявили, що Всесвіт розпадається набагато швидше, ніж прогнозувалося раніше у наукових колах, і точно визначили, коли він загине. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

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Команда дослідників з Університету Радбауда в Нідерландах визначила, що всі зірки у Всесвіті потьмяніють за один квінвігінтільйон років. Це одиниця з 78 нулями.

Але це набагато коротший проміжок часу, ніж попереднє передбачення про 10 у степені 1100 років, або одиниця, за якою йдуть 1100 нулів.

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Процес, який, на їхню думку, призводить до повільного вмирання Всесвіту, пов'язаний з випромінюванням Гокінга, коли чорні діри випромінюють радіацію, поступово "випаровуючись у ніщо".

Та раніше вважалося, що це явище властиве виключно чорним дірам. Але дослідники показали, що нейтронні зірки та білі карлики також можуть випаровуватися, подібно до чорних дір.

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Як нейтронні зірки, так і білі карлики є завершальною стадією життєвого циклу зірки. Масивні зірки вибухають у наднові, а потім колапсують у нейтронні зірки. Тоді як менші зірки, такі як Сонце, перетворюються на білих карликів.

Ці "мертві" зірки можуть існувати надзвичайно довго. Але, за словами дослідників, вони поступово розсіюються та вибухають, як тільки стають надто нестабільними.

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Іншими словами, знання того, скільки часу потрібно для смерті нейтронної зірки чи білого карлика, допомагає вченим зрозуміти максимальний термін життя Всесвіту, оскільки це будуть останні зірки, які згаснуть.

Нагадаємо

Темна матерія могла сприяти утворенню гігантських чорних дір у ранньому Всесвіті, припустили канадські вчені за результатами нового дослідження.