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"Быстрее, чем мы боялись": ученые раскрыли точную дату конца Вселенной

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Ученые выяснили, что все звезды погаснут через один квинквигинтиллион лет, а нейтронные звезды и белые карлики испарятся, подобно черным дырам. Это помогло определить максимальный срок жизни Вселенной.

"Быстрее, чем мы боялись": ученые раскрыли точную дату конца Вселенной

Ученые обнаружили, что Вселенная распадается гораздо быстрее, чем прогнозировалось ранее в научных кругах, и точно определили, когда она погибнет. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Команда исследователей из Университета Радбауда в Нидерландах определила, что все звезды во Вселенной потускнеют за один квинквигинтиллион лет. Это единица с 78 нулями.

Но это гораздо более короткий промежуток времени, чем предыдущее предсказание о 10 в степени 1100 лет, или единица, за которой следуют 1100 нулей.

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Процесс, который, по их мнению, приводит к медленному умиранию Вселенной, связан с излучением Хокинга, когда черные дыры излучают радиацию, постепенно "испаряясь в ничто".

Но ранее считалось, что это явление свойственно исключительно черным дырам. Но исследователи показали, что нейтронные звезды и белые карлики также могут испаряться, подобно черным дырам.

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Как нейтронные звезды, так и белые карлики являются завершающей стадией жизненного цикла звезды. Массивные звезды взрываются в сверхновые, а затем коллапсируют в нейтронные звезды. Тогда как меньшие звезды, такие как Солнце, превращаются в белых карликов.

Эти "мертвые" звезды могут существовать очень долго. Но, по словам исследователей, они постепенно рассеиваются и взрываются, как только становятся слишком нестабильными.

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Другими словами, знание того, сколько времени требуется для смерти нейтронной звезды или белого карлика, помогает ученым понять максимальный срок жизни Вселенной, поскольку это будут последние звезды, которые погаснут.

Напомним

Темная материя могла способствовать образованию гигантских черных дыр в ранней Вселенной, предположили канадские ученые по результатам нового исследования. 

Лилия Набока

Лилия Набока

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