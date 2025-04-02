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Вбивство ексзаступника мера Кам’янського Плахотніка: повідомлено про підозру чоловіку

Київ • УНН

 • 13255 перегляди

Мешканцю Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вбивстві Олександра Плахотніка. Мотивом злочину слідство вважає неповернення боргу, підозрюваний стежив за жертвою декілька місяців.

Вбивство ексзаступника мера Кам’янського Плахотніка: повідомлено про підозру чоловіку

Мешканцю Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вбивстві ексзаступника мера Кам’янське Олександра Плахотніка. Слідство вважає, що мотивом було неповернення боргу.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Деталі

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю області за фактами умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України)

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний з мотивів неповернення боргу здійснив вбивство колишнього заступника мера Кам’янське.

Для реалізації злочину він протягом декількох місяців стежив за ним та збирав детальну інформацію. Для цього встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення. Вранці 28 березня 2025 року підозрюваний прибув до його місця проживання. У подальшому здійснив не менше 10 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого

 - інформує ОГП. 

Від отриманих поранень експосадовець загинув на місці події. Після скоєного фігурант залишив місце злочину.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього зброю та патрони. Слідчі дії тривають

- зазначають в ОГП.

  Доповнення 

У Кам’янському районі Дніпропетровської області на узбіччі автодороги було виявлено тіло Олександра Плахотніка. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Що відомо про Олександра Плахотніка

Олександр Плахотнік народився 4 квітня 1975 року в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Він обіймав посаду генерального директора комунального підприємства Кам’янської міської ради "Міськводоканал".

Також працював на посаді заступника мера з 2015 року.Плахотнік був членом політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" та очолював її місцевий осередок у Кам'янському. У липні 2018 року заснував благодійну організацію "Благодійний фонд О. Плахотнік "Рідна Батьківщина".  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Дніпропетровська область
Кам'янське
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