Убийство экс-заместителя мэра Каменского Плахотника: сообщено о подозрении мужчине

Жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении в убийстве экс-заместителя мэра Каменского Александра Плахотника. Следствие считает, что мотивом был невозврат долга.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю области по фактам умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений, и незаконного обращения с оружием (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины)

По данным следствия, подозреваемый из мотивов невозврата долга совершил убийство бывшего заместителя мэра Каменского.

Для реализации преступления он в течение нескольких месяцев следил за ним и собирал подробную информацию. Для этого установил видеокамеры вблизи дома экс-чиновника для ежедневного отслеживания его перемещения. Утром 28 марта 2025 года подозреваемый прибыл к его месту жительства. В дальнейшем совершил не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего