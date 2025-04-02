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Убийство экс-заместителя мэра Каменского Плахотника: сообщено о подозрении мужчине

Киев • УНН

 • 13255 просмотра

Жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении в убийстве Александра Плахотника. Мотивом преступления следствие считает невозврат долга, подозреваемый следил за жертвой несколько месяцев.

Убийство экс-заместителя мэра Каменского Плахотника: сообщено о подозрении мужчине

Жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении в убийстве экс-заместителя мэра Каменского Александра Плахотника. Следствие считает, что мотивом был невозврат долга.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Детали

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю области по фактам умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений, и незаконного обращения с оружием (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый из мотивов невозврата долга совершил убийство бывшего заместителя мэра Каменского.

Для реализации преступления он в течение нескольких месяцев следил за ним и собирал подробную информацию. Для этого установил видеокамеры вблизи дома экс-чиновника для ежедневного отслеживания его перемещения. Утром 28 марта 2025 года подозреваемый прибыл к его месту жительства. В дальнейшем совершил не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего

 - информирует ОГП. 

От полученных ранений экс-чиновник погиб на месте происшествия. После содеянного фигурант покинул место преступления.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли у него оружие и патроны. Следственные действия продолжаются

- отмечают в ОГП.

  Дополнение 

В Каменском районе Днепропетровской области на обочине автодороги было обнаружено тело Александра Плахотника. Полиция открыла уголовное производство.

Что известно об Александре Плахотнике

Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в городе Каменское Днепропетровской области. Он занимал должность генерального директора коммунального предприятия Каменского городского совета "Горводоканал".

Также работал на должности заместителя мэра с 2015 года. Плахотник был членом политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и возглавлял ее местную ячейку в Каменском. В июле 2018 года основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотник "Родная Батькивщина".  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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