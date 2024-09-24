Важливо зберегти діалог щодо суверенітету та цілісності України - Ердоган
Київ • УНН
Президент Туреччини Ердоган на Генасамблеї ООН закликав зберегти дипломатію щодо України на тлі гонки озброєнь. Він наголосив на важливості діалогу для збереження суверенітету та цілісності України.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на тлі гонки озброєнь можливість дипломатії важливо зберегти діалог щодо суверенітету та цілісності України. Про це Ердоган заявив під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.
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Йде третій рік війни проти України і ми, як і раніше, далекі від досягнення міцного миру та стабільності. У міру прискорення гонки озброєнь можливість дипломатії зменшується. Надзвичайно важливо, щоб дипломатія та діалог зберігалися, щоб зберегти суверенітет та цілісність України і зусилля Туреччини продовжаться ще більш активно в цьому напрямку
Нагадаємо
Під час засідання Генеральної Асамблеї ООН президент США Джозеф Байден заявив, що війна рф не досягає своїх цілей. Він закликав усі країни продовжувати підтримувати Україну, наголосивши, що ігнорування ситуації може призвести до знищення нації.