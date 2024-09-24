Важно сохранить диалог по суверенитету и целостности Украины - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на фоне гонки вооружений возможность дипломатии важно сохранить диалог относительно суверенитета и целостности Украины. Об этом Эрдоган заявил во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

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Идет третий год войны против Украины и мы по-прежнему далеки от достижения прочного мира и стабильности. По мере ускорения гонки вооружений возможность дипломатии уменьшается. Чрезвычайно важно, чтобы дипломатия и диалог сохранялись, чтобы сохранить суверенитет и целостность Украины и усилия Турции продолжатся еще более активно в этом направлении - сказал Эрдоган.

Напомним,

Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джозеф Байден заявил, что война рф не достигает своих целей. Он призвал все страны продолжать поддерживать Украину, подчеркнув, что игнорирование ситуации может привести к уничтожению нации.