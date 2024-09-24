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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Важно сохранить диалог по суверенитету и целостности Украины - Эрдоган

Важно сохранить диалог по суверенитету и целостности Украины - Эрдоган

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 16:06  •  8010 просмотра

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Президент Турции Эрдоган на Генассамблее ООН призвал сохранить дипломатию в отношении Украины на фоне гонки вооружений. Он подчеркнул важность диалога для сохранения суверенитета и целостности Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на фоне гонки вооружений возможность дипломатии важно сохранить диалог относительно суверенитета и целостности Украины. Об этом Эрдоган заявил во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Детали

Идет третий год войны против Украины и мы по-прежнему далеки от достижения прочного мира и стабильности. По мере ускорения гонки вооружений возможность дипломатии уменьшается. Чрезвычайно важно, чтобы дипломатия и диалог сохранялись, чтобы сохранить суверенитет и целостность Украины и усилия Турции продолжатся еще более активно в этом направлении

 - сказал Эрдоган.

Напомним,

Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джозеф Байден заявил, что война рф не достигает своих целей. Он призвал все страны продолжать поддерживать Украину, подчеркнув, что игнорирование ситуации может привести к уничтожению нации.

Павел Башинский

Павел Башинский

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redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
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