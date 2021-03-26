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Важкий період із захворюванністю на коронавірус можливий до середини квітня — міністр

Важкий період із захворюванністю на коронавірус можливий до середини квітня — міністр

Київ • УНН

 • 14948 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Важкий період із захворюванністю на коронавірус можливий до середини квітня. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє УНН.

Цитата

“Нас чекає ще достатньо важкий період часу з цією третьою хвилею коронавірусу. Ми зафіксували британський штам на території всієї країни... Я думаю, що такий важкий період буде десь до середини квітня — це сто відсотків”, — заявив він.

Максим Степанов нагадав, що новому штаму притаманне швидке зараження людей, достатньо важкий перебіг хвороби, який настає дуже швидко.

“Більш того, є ураження різних органів, не тільки дихальної системи. Це і нирки, і центральна нервова система, і печінка. Тобто змінена клінічна картина. Саме тому ми ще вносили зміни до нашого протоколу. Ми вміємо його лікувати”, — зазначив міністр.

Деталі

Він також наголосив на тому, що вакцинація захищає від британського штаму.

“Ті вакцини, які ми використовуємо, вони всі захищають. Щодо ситуації вцілому по країні. Лише Херсонська область залишилася на жовтому рівні епіднебезпеки. Решта областей — або помаранчевий, або червоний рівень. Найбільша завантаженість ліжок з киснем зараз у Києві — це до 80%. В нас є вже результати червоного рівня, який відбувся в західних областях: Івано-Фоанківська, Череівецька і Закарпатська області. Там ситуація стабілізувалася. Ми бачимо вже зменшення кількості госпіталізації, від’ємне значення по динаміці госпіталізації”, — розповів міністр і зазначив, що найближчим часом Івано-Франківську область можуть знову перевести до жовтого рівня небезпеки.

Як повідомляв УНН, в Україні вже 1,614 млн випадків COVID-19, за добу — 18 132.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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