Тяжелый период с заболеваемостью коронавирусом возможен до середины апреля - министр

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“Нам предстоит еще достаточно тяжелый период времени с этой третьей волной коронавируса. Мы зафиксировали британский штамм на территории всей страны ... Я думаю, что такой тяжелый период будет где-то до середины апреля — это сто процентов”, - заявил он.

Максим Степанов напомнил, что новому штамму присуще быстрое заражение людей, достаточно тяжелое течение болезни, которое наступает очень быстро.

“Более того, есть поражения различных органов, не только дыхательной системы. Это почки и центральная нервная система, и печень. То есть изменена клиническая картина. Именно поэтому мы еще вносили изменения в наш протокол. Мы умеем его лечить”, - отметил министр.

Детали

Он также отметил, что вакцинация защищает от британского штамма.

“Те вакцины, которые мы используем, они все защищают. По ситуации в целом по стране. Лишь Херсонская область осталась на желтом уровне эпидопасности. Остальные области — или оранжевый, или красный уровень. Наибольшая загруженность коек с кислородом сейчас в Киеве — это до 80%. У нас есть уже результаты красного уровня, который состоялся в западных областях: Ивано-Франковськая, Черновецкая и Закарпатская области. Там ситуация стабилизировалась. Мы видим уже уменьшения количества госпитализации, отрицательное значение по динамике госпитализации”, - рассказал министр и отметил, что в ближайшее время Ивано-Франковске область могут снова перевести до желтого уровня опасности.

Как сообщал УНН, в Украине уже 1614000 случаев COVID-19, за сутки — 18 132.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.