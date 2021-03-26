В Україні вже 1,614 млн випадків COVID-19, за добу - 18 132

"18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні Степанова.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 4 826 осіб;



летальних випадків – 326;



одужало – 7 138 осіб;



здійснено тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 614 707 осіб;



одужало – 1 290 158 осіб;



летальних випадків – 31 461;



проведено ПЛР-тестувань – 7 889 544.



Деталі

Зокрема, за добу захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та місті Київ (1 164).

При цьому 18 738 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні. 174 325 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;



Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;



Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;



Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;



Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;



Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;



Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;



Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;



Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;



Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;



Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;



Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;



Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;



Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;



Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;



Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;



Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;



Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;



Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;



Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;



Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;



Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;



Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;



Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;



Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.

"Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей", - додав голова МОЗ.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.