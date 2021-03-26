В Украине уже 1,614 млн случаев COVID-19, за сутки - 18 132

"18 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 26 марта 2021 года", - говорится в сообщении Степанова.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 4826 человек;



летальных случаев - 326;



выздоровели - 7138 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 614 707 человек;



выздоровели - 1 290 158 человек;



летальных исходов - 31 461;



проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.



Детали

В частности, за сутки заболели 923 ребенка и 435 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и городе Киев (1164).

При этом 18 738 человек привито против COVID-19 за сутки 25 марта 2021 года в Украине. 174 325 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 1164 случая / 1850 прививок;



Винницкая область - 848 случаев / 1150 прививок;



Волынская область - 356 случаев / 360 прививок;



Днепропетровская область - 1358 случаев / 1380 прививок;



Донецкая область - 725 случаев / 130 прививок;



Житомирская область - 891 случай / 780 прививок;



Закарпатская - 429 случаев / 510 прививок;



Запорожская область - 519 случаев / 510 прививок;



Ивано-Франковская область - 402 случая / 918 прививок;



Киевская область - 1139 случаев / 1380 прививок;



Кировоградская область - 193 случая / 630 прививок;



Луганская область - 131 случай / 280 прививок;



Львовская область - 1304 случая / 1050 прививок;



Николаевская область - 534 случая / 760 прививок;



Одесская область - 1545 случаев / 330 прививок;



Полтавская область - 669 случаев / 690 прививок;



Ровенская область - 554 случая / 670 прививок;



Сумская область - 633 случая / 1100 прививок;



Тернопольская область - 627 случаев / 820 прививок;



Харьковская область - 1204 случая / 480 прививок;



Херсонская область - 177 случаев / 950 прививок;



Хмельницкая область - 1040 случаев / 240 прививок;



Черкасская область - 704 случая / 1000 прививок;



Черновицкая область - 587 случаев / 330 прививок;



Черниговская область - 399 случаев / 440 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 483 пунктами прививки.

"По состоянию на 25 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек", - добавил глава Минздрава.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.