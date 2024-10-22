Важкі метали та отрутохімікати виявили екологи у ґрунті на деокупованих територіях Миколаївщини
Київ • УНН
На деокупованих територіях Миколаївської області знайдено підвищений вміст важких металів та залишків вибухових речовин у ґрунті. Забруднення є наслідком російських обстрілів підприємств та складів.
У ґрунтах на деокупованих територіях Миколаївської області військові екологи знайшли підвищений вміст важких металів та залишків вибухових речовин. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони.
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Спеціалісти Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки обстежили райони Снігурівки та села Шевченкове, взявши зразки ґрунту, мулу та води з річки Інгулець. Зокрема, було виявлено:
- миш'як;
- свинець;
- мідь;
- цинк.
Зазначається, що виявлені забруднення є наслідком ракетних і артилерійських ударів російської армії по підприємствах, складах з агрохімією та пальним. Значне ушкодження ґрунтового покриву потребує масштабної рекультивації земель.
В Міноборони вказали, що проведені дослідження сприятимуть відновленню постраждалих територій та поверненню їх до господарського використання, відтворення природних екосистем, у тому числі особливо цінних земель природно-заповідного фонду.
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Усі екологічні злочини, вчинені росією на території України під час повномасштабного вторгнення, ретельно документуються для того, щоб згодом отримати належну оцінку в міжнародних судах. Раніше експерти КНДІСЕ розповіли УНН про основні наслідки екологічних злочинів рф.
За їхніми словами, з початку повномасштабної війни фіксуються численні факти свідомого антропогенного впливу ворога на екологію та навколишнє середовище. У цьому контексті інженерно-екологічна експертиза є одним із ключових інструментів у процесі притягнення винних до відповідальності та аналізу масштабності впливу воєнних подій на довкілля.
Фахівці додають, що кожна спричинена ракетними обстрілами пожежа, знищення флори й фауни, забруднення водойм мають довготривалі наслідки. Ідеться про незворотні зміни в екосистемах, деградацію ґрунтів, зникнення окремих видів рослин і тварин, а також забруднення повітря і води, що впливає на здоров'я людей і загальну стійкість природного середовища.