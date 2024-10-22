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Важкі метали та отрутохімікати виявили екологи у ґрунті на деокупованих територіях Миколаївщини

Київ • УНН

 • 16768 перегляди

На деокупованих територіях Миколаївської області знайдено підвищений вміст важких металів та залишків вибухових речовин у ґрунті. Забруднення є наслідком російських обстрілів підприємств та складів.

Важкі метали та отрутохімікати виявили екологи у ґрунті на деокупованих територіях Миколаївщини

У ґрунтах на деокупованих територіях Миколаївської області військові екологи знайшли підвищений вміст важких металів та залишків вибухових речовин. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони. 

Деталі 

Спеціалісти Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки обстежили райони Снігурівки та села Шевченкове, взявши зразки ґрунту, мулу та води з річки Інгулець. Зокрема, було виявлено:

  •  миш'як;
  •  свинець;
  •  мідь;
  •  цинк.

Зазначається, що виявлені забруднення є наслідком ракетних і артилерійських ударів російської армії по підприємствах, складах з агрохімією та пальним. Значне ушкодження ґрунтового покриву потребує масштабної рекультивації земель.

В Міноборони вказали, що проведені дослідження сприятимуть відновленню постраждалих територій та поверненню їх до господарського використання, відтворення природних екосистем, у тому числі особливо цінних земель природно-заповідного фонду.

Ймовірні прекурсори хімічної зброї: в Іспанії вилучили 13 тонн хімікатів, які призначалися для відправки в рф 15.10.24, 18:14 • 17683 перегляди

Нагадаємо

Усі екологічні злочини, вчинені росією на території України під час повномасштабного вторгнення, ретельно документуються для того, щоб згодом отримати належну оцінку в міжнародних судах. Раніше експерти КНДІСЕ розповіли УНН про основні наслідки екологічних злочинів рф.

За їхніми словами, з початку повномасштабної війни фіксуються численні факти свідомого антропогенного впливу ворога на екологію та навколишнє середовище. У цьому контексті інженерно-екологічна експертиза є одним із ключових інструментів у процесі притягнення винних до відповідальності та аналізу масштабності впливу воєнних подій на довкілля.

Фахівці додають, що кожна спричинена ракетними обстрілами пожежа, знищення флори й фауни, забруднення водойм мають довготривалі наслідки. Ідеться про незворотні зміни в екосистемах, деградацію ґрунтів, зникнення окремих видів рослин і тварин, а також забруднення повітря і води, що впливає на здоров'я людей і загальну стійкість природного середовища.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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