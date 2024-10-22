Тяжелые металлы и ядохимикаты обнаружили экологи в почве на деоккупированных территориях Николаевщины

В почвах на деоккупированных территориях Николаевской области военные экологи нашли повышенное содержание тяжелых металлов и остатков взрывчатых веществ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Специалисты Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности обследовали районы Снигиревки и села Шевченково, взяв образцы почвы, ила и воды из реки Ингулец. В частности, было обнаружено:

мышьяк;

свинец;

медь;

цинк.

Отмечается, что выявленные загрязнения являются следствием ракетных и артиллерийских ударов российской армии по предприятиям, складам с агрохимией и горючим. Значительное повреждение почвенного покрова требует масштабной рекультивации земель.

В Минобороны указали, что проведенные исследования будут способствовать восстановлению пострадавших территорий и возвращению их к хозяйственному использованию, воспроизводству природных экосистем, в том числе особо ценных земель природно-заповедного фонда.

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Напомним

Все экологические преступления, совершенные россией на территории Украины во время полномасштабного вторжения, тщательно документируются для того, чтобы впоследствии получить надлежащую оценку в международных судах. Ранее эксперты КНИИСЭ рассказали УНН об основных последствиях экологических преступлений рф.

По их словам, с начала полномасштабной войны фиксируются многочисленные факты сознательного антропогенного воздействия врага на экологию и окружающую среду. В этом контексте инженерно-экологическая экспертиза является одним из ключевых инструментов в процессе привлечения виновных к ответственности и анализа масштабности влияния военных событий на окружающую среду.

Специалисты добавляют, что каждый вызванный ракетными обстрелами пожар, уничтожение флоры и фауны, загрязнение водоемов имеют долговременные последствия. Речь идет о необратимых изменениях в экосистемах, деградации почв, исчезновении отдельных видов растений и животных, а также загрязнении воздуха и воды, что влияет на здоровье людей и общую устойчивость природной среды.