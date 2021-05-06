Вашингтон та Київ узгодили механізми, в рамках яких Україна може продовжувати своє наближення до стандартів НАТО - Єнін

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“Для української сторони євроатлантична і європейська інтеграція є частиною зовнішньополітичного курсу, який прямо закріплено в Конституції. Безумовно, ми порушували ці питання перед американською стороною. Американська сторона вчергове підтвердила свою політику відкритих дверей стосовно інтеграції з НАТО. При цьому ми узгодили конкретні механізми, в рамках яких українська сторона може продовжувати своє наближення до стандартів НАТО, а також обговорили перелік пріоритетних напрямків реформ, які дозволять зробити цю співпрацю більш масштабною і такою, що можна дійсно відчути кожному пересічному громадянину”, — розповів Єнін, говорячи про сьогоднішній візит.

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За словами співрозмовника, загалом враження від візиту Блінкена до Києва залишились надзвичайно позитивними.

“По-перше, це перший повноцінний двосторонній візит до Європи Державного секретаря з моменту його призначення на цю посаду. По-друге, це чіткий сигнал усім нашим партнерам, і Російській Федерації з іншого боку про те, що попри величезну завантаженість чинної американської адміністрації питаннями внутрішнього порядку денного, питаннями відновлення глобального лідерства, американська адміністрація надзвичайно щільно відслідковує ситуацію, в тому числі у безпековій сфері, у цій частині Європи, і досить чітко артикулює свої наміри відстоювати територіальну цілісність і суверенітет нашої держави”, - заявив заступник міністра.

Також з його слів, Україна отримала чіткі запевнення у готовності американської сторони продовжувати підтримку нашої держави в її боротьбі з російською агресією. Було піднято питання енергетичної незалежності, питання протидії реалізації проекту “Північний Потік - 2”.

Сторони обговорили спільні напрямки взаємодії в рамках боротьби з кліматичними змінами, співробітництво у сфері економіки і торгівлі, а також детально зупинились на тих кроках, які вже були здійснені Україною з реформування всіх сфер життєдіяльності держави, починаючи з земельної реформи, просуванні вперед антикорупційного порядку денного і багатьох інших питань.

"Було порушено і питання подальших кроків української сторони в напрямку реалізації цих реформ. Американська сторона чітко відзначила ключові реформи, якими є реформа у сфері судочинства, посилення незалежності антикорупційної інфраструктури, питання реформи СБУ, а також реформа корпоративного управління, і ми отримали чіткі сигнали готовності американської сторони продовжувати підтримку України в рамках реалізації вказаного порядку денного реформ", - додав дипломат.

Контекст

Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00. Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідала і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

6 травня зранку Блінкен вже провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи та військове співробітництво. Також Блінкен зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.