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Вашингтон и Киев согласовали механизмы, в рамках которых Украина может продолжать свое приближение к стандартам НАТО - Енин

Вашингтон и Киев согласовали механизмы, в рамках которых Украина может продолжать свое приближение к стандартам НАТО - Енин

Киев  •  УНН

 • 29082 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В рамках сегодняшнего визита Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев, стороны согласовали конкретные механизмы, в рамках которых украинская сторона может продолжать свое приближение к стандартам НАТО. Об этом УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Цитата

"Для украинской стороны евроатлантическая и европейская интеграция является частью внешнеполитического курса, который прямо закреплен в Конституции. Безусловно, мы поднимали эти вопросы перед американской стороной. Американская сторона в очередной раз подтвердила свою политику открытых дверей относительно интеграции с НАТО. При этом мы согласовали конкретные механизмы, в рамках которых украинская сторона может продолжать свое приближение к стандартам НАТО, а также обсудили перечень приоритетных направлений реформ, которые позволят сделать это сотрудничество более масштабным и таким, что можно действительно почувствовать каждому рядовому гражданину", - рассказал Енин, говоря о сегодняшнем визите.

Детали

По словам собеседника, в общем впечатление от визита Блинкена в Киев остались очень положительными.

"Во-первых, это первый полноценный двусторонний визит в Европу Государственного секретаря с момента его назначения на эту должность. Во-вторых, это четкий сигнал всем нашим партнерам, и Российской Федерации с другой стороны о том, что несмотря на огромную загруженность действующей американской администрации вопросами внутренней повестки дня, вопросами восстановления глобального лидерства, американская администрация очень плотно отслеживает ситуацию, в том числе в сфере безопасности, в этой части Европы, и достаточно четко артикулирует свои намерения отстаивать территориальную целостность и суверенитет нашего государства", - заявил замминистра.

Также по его словам, Украина получила четкие заверения в готовности американской стороны продолжать поддержку нашего государства в ее борьбе с российской агрессией. Был поднят вопрос энергетической независимости, вопросы противодействия реализации проекта "Северный Поток - 2".

Стороны обсудили совместные направления взаимодействия в рамках борьбы с климатическими изменениями, сотрудничество в сфере экономики и торговли, а также подробно остановились на тех шагах, которые уже были осуществлены Украиной по реформированию всех сфер жизнедеятельности государства, начиная с земельной реформы, продвижении вперед антикоррупционной повестки дня и многих других вопросов.

"Было возбуждено и вопросы дальнейших шагов украинской стороны в направлении реализации этих реформ. Американская сторона четко отметила ключевые реформы, которыми является реформа в сфере судопроизводства, усиление независимости антикоррупционной инфраструктуры, вопросы реформы СБУ, а также реформа корпоративного управления, и мы получили четкие сигналы готовности американской стороны продолжать поддержку Украины в рамках реализации указанной повестки дня реформ", - добавил дипломат.

Контекст

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетила и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая хорошо известна в Украине.

6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество. Также Блинкен встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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