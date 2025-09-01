Вартість золота перевищила 3550 доларів за унцію, оновивши історичний максимум

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
06:45 • 6738 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 6632 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 11956 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 13634 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 20039 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 19404 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 51241 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 88477 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99256 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 113112 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
46%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 33747 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 33358 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 20242 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 17931 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 10528 перегляди
Публікації
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 6736 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 11956 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 13634 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 114948 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 245250 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Китай
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Індія
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 115857 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 248112 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 270901 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 267651 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 247176 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

Вартість золота перевищила 3550 доларів за унцію, оновивши історичний максимум

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Ціна золота зросла до 3552 доларів за унцію на тлі очікувань зниження ставки ФРС та попиту на злитки як безпечну гавань. Ф'ючерси на грудень підскочили на 1% до 3551,82 доларів за унцію.

Вартість золота перевищила 3550 доларів за унцію, оновивши історичний максимум

У понеділок на азійських торгах ціни на золото зросли до понад чотиримісячного максимуму – майже 3552 долари за унцію. Це сталося на тлі надій на зниження ставки Федеральної резервної системи цього місяця. При цьому незалежність ФРС та побоювання щодо мит Сполучених Штатів підвищили попит на злитки як безпечну гавань, пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Спотова ціна на золото зросла на 0,9% до 3480,56 доларів за унцію, що є найвищим рівнем з середини квітня. Ф'ючерси на золото на грудень підскочили на 1% до 3551,82 доларів за унцію до 01:55 за східним часом (05:55 за Гринвічем).

Ціни на золото встановили різке зростання п'ятий день поспіль після зростання майже на 5% у серпні. На інших ринках металів ціни на срібло підскочили до 14-річного максимуму. Інвестори збільшили ставки на зниження ставки у вересні після того, як останній індекс цін на особисті споживчі витрати в США значною мірою відповідав прогнозам.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки враховують близьку до 90% ймовірність зниження тарифів на 25 базисних пунктів цього місяця. Нижчі витрати на запозичення знижують альтернативну вартість утримання недохідних активів, таких як золото, що робить їх привабливими.

Зараз увага звертається до даних про зайнятість у США, які мають бути опубліковані пізніше цього тижня. Слабкий звіт про зайнятість поза сільським господарством може посилити аргументи на користь короткострокового пом'якшення, тоді як сильніші показники можуть змусити інвесторів зменшити очікування.

Потік інвестицій у золото в безпечні активи також підтримувався невизначеністю торговельної політики.

Ціни на золото знижуються на тлі зміцнення долара27.08.25, 09:15 • 4285 переглядiв

Апеляційний суд США минулого тижня постановив, що багато тарифів часів Трампа були незаконними, що викликало питання щодо майбутнього мит на сотні мільярдів доларів китайського імпорту.

Суд залишив мита чинними до 14 жовтня, щоб дати адміністрації Трампа час подати апеляцію до Верховного суду США.

Інвестори також пильно стежили за ознаками політичного тиску на центральний банк США. Минулого тижня президент Дональд Трамп спробував звільнити голову Федеральної резервної системи Лізу Кук, посилаючись на ймовірне шахрайство з іпотекою у 2021 році. Кук відкинула повноваження Трампа звільняти її та подала позов, оскаржуючи це звільнення.

Інші дорогоцінні метали також були оптимістичними в понеділок, ф'ючерси на платину зросли на 1,3% до 1346,65 доларів за унцію. Ф'ючерси на срібло підскочили на 1,5% до 41,32 доларів за унцію, що є найвищим рівнем з серпня 2024 року.

Бенч-ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів практично не змінилися на рівні 9934,65 доларів за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь у США знизилися на 0,2% до 4,60 доларів за фунт.

Приватне опитування в Китаї – найбільшому у світі імпортері міді – показало в понеділок, що промислова активність Китаю в серпні зросла найшвидшими темпами за п'ять місяців на тлі послаблення торговельних побоювань між США та Китаєм.

На відміну від офіційних даних у неділю, які свідчать про п'ятий місяць скорочення, ці цифри сигналізували про ранні ознаки покращення промислового попиту в Китаї.

Доповнення

На азійських торгах у вівторок золото зросло в ціні до двотижневого максимуму. Причиною стали як падіння долара, так і загострення протистояння між Дональдом Трампом і Федеральною резервною системою США після гучної заяви президента про звільнення Лізи Кук.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Верховний суд США
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки