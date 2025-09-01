Вартість золота перевищила 3550 доларів за унцію, оновивши історичний максимум

У понеділок на азійських торгах ціни на золото зросли до понад чотиримісячного максимуму – майже 3552 долари за унцію. Це сталося на тлі надій на зниження ставки Федеральної резервної системи цього місяця. При цьому незалежність ФРС та побоювання щодо мит Сполучених Штатів підвищили попит на злитки як безпечну гавань, пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Спотова ціна на золото зросла на 0,9% до 3480,56 доларів за унцію, що є найвищим рівнем з середини квітня. Ф'ючерси на золото на грудень підскочили на 1% до 3551,82 доларів за унцію до 01:55 за східним часом (05:55 за Гринвічем).

Ціни на золото встановили різке зростання п'ятий день поспіль після зростання майже на 5% у серпні. На інших ринках металів ціни на срібло підскочили до 14-річного максимуму. Інвестори збільшили ставки на зниження ставки у вересні після того, як останній індекс цін на особисті споживчі витрати в США значною мірою відповідав прогнозам.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки враховують близьку до 90% ймовірність зниження тарифів на 25 базисних пунктів цього місяця. Нижчі витрати на запозичення знижують альтернативну вартість утримання недохідних активів, таких як золото, що робить їх привабливими.

Зараз увага звертається до даних про зайнятість у США, які мають бути опубліковані пізніше цього тижня. Слабкий звіт про зайнятість поза сільським господарством може посилити аргументи на користь короткострокового пом'якшення, тоді як сильніші показники можуть змусити інвесторів зменшити очікування.

Потік інвестицій у золото в безпечні активи також підтримувався невизначеністю торговельної політики.

Ціни на золото знижуються на тлі зміцнення долара

Апеляційний суд США минулого тижня постановив, що багато тарифів часів Трампа були незаконними, що викликало питання щодо майбутнього мит на сотні мільярдів доларів китайського імпорту.

Суд залишив мита чинними до 14 жовтня, щоб дати адміністрації Трампа час подати апеляцію до Верховного суду США.

Інвестори також пильно стежили за ознаками політичного тиску на центральний банк США. Минулого тижня президент Дональд Трамп спробував звільнити голову Федеральної резервної системи Лізу Кук, посилаючись на ймовірне шахрайство з іпотекою у 2021 році. Кук відкинула повноваження Трампа звільняти її та подала позов, оскаржуючи це звільнення.

Інші дорогоцінні метали також були оптимістичними в понеділок, ф'ючерси на платину зросли на 1,3% до 1346,65 доларів за унцію. Ф'ючерси на срібло підскочили на 1,5% до 41,32 доларів за унцію, що є найвищим рівнем з серпня 2024 року.

Бенч-ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів практично не змінилися на рівні 9934,65 доларів за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь у США знизилися на 0,2% до 4,60 доларів за фунт.

Приватне опитування в Китаї – найбільшому у світі імпортері міді – показало в понеділок, що промислова активність Китаю в серпні зросла найшвидшими темпами за п'ять місяців на тлі послаблення торговельних побоювань між США та Китаєм.

На відміну від офіційних даних у неділю, які свідчать про п'ятий місяць скорочення, ці цифри сигналізували про ранні ознаки покращення промислового попиту в Китаї.

Доповнення

На азійських торгах у вівторок золото зросло в ціні до двотижневого максимуму. Причиною стали як падіння долара, так і загострення протистояння між Дональдом Трампом і Федеральною резервною системою США після гучної заяви президента про звільнення Лізи Кук.