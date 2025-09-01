Стоимость золота превысила 3550 долларов за унцию, обновив исторический максимум

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
06:45 • 7166 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 7098 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46 • 12139 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 13816 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 20155 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 19463 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 51301 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 88528 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 99288 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 113149 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзивы
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 33857 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 33485 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 20365 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 18061 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 10648 просмотра
публикации
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 7166 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 12139 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 13816 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 115045 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 245356 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Игорь Клименко
Нарендра Моди
Украина
Китай
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Львов
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 115940 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 248186 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 270966 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 267711 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 247236 просмотра
Фейковые новости
Ракетная система С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Стоимость золота превысила 3550 долларов за унцию, обновив исторический максимум

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Цена золота выросла до 3552 долларов за унцию на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и спроса на слитки как безопасную гавань. Фьючерсы на декабрь подскочили на 1% до 3551,82 долларов за унцию.

Стоимость золота превысила 3550 долларов за унцию, обновив исторический максимум

В понедельник на азиатских торгах цены на золото выросли до более чем четырехмесячного максимума – почти 3552 доллара за унцию. Это произошло на фоне надежд на снижение ставки Федеральной резервной системы в этом месяце. При этом независимость ФРС и опасения относительно пошлин Соединенных Штатов повысили спрос на слитки как безопасную гавань, пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Спотовая цена на золото выросла на 0,9% до 3480,56 долларов за унцию, что является самым высоким уровнем с середины апреля. Фьючерсы на золото в декабре подскочили на 1% до 3551,82 долларов за унцию к 01:55 по восточному времени (05:55 по Гринвичу).

Цены на золото установили резкий рост пятый день подряд после роста почти на 5% в августе. На других рынках металлов цены на серебро подскочили до 14-летнего максимума. Инвесторы увеличили ставки на снижение ставки в сентябре после того, как последний индекс цен на личные потребительские расходы в США в значительной степени соответствовал прогнозам.

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки учитывают близкую к 90% вероятность снижения тарифов на 25 базисных пунктов в этом месяце. Более низкие затраты на заимствования снижают альтернативную стоимость удержания недоходных активов, таких как золото, что делает их привлекательными.

Сейчас внимание обращается к данным о занятости в США, которые должны быть опубликованы позже на этой неделе. Слабый отчет о занятости вне сельского хозяйства может усилить аргументы в пользу краткосрочного смягчения, тогда как более сильные показатели могут заставить инвесторов уменьшить ожидания.

Поток инвестиций в золото в безопасные активы также поддерживался неопределенностью торговой политики.

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара27.08.25, 09:15 • 4285 просмотров

Апелляционный суд США на прошлой неделе постановил, что многие тарифы времен Трампа были незаконными, что вызвало вопросы относительно будущего пошлин на сотни миллиардов долларов китайского импорта.

Суд оставил пошлины в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа время подать апелляцию в Верховный суд США.

Инвесторы также пристально следили за признаками политического давления на центральный банк США. На прошлой неделе президент Дональд Трамп попытался уволить главу Федеральной резервной системы Лизу Кук, ссылаясь на вероятное мошенничество с ипотекой в 2021 году. Кук отвергла полномочия Трампа увольнять ее и подала иск, оспаривая это увольнение.

Другие драгоценные металлы также были оптимистичными в понедельник, фьючерсы на платину выросли на 1,3% до 1346,65 долларов за унцию. Фьючерсы на серебро подскочили на 1,5% до 41,32 долларов за унцию, что является самым высоким уровнем с августа 2024 года.

Бенч-фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов практически не изменились на уровне 9934,65 долларов за тонну, тогда как фьючерсы на медь в США снизились на 0,2% до 4,60 долларов за фунт.

Частный опрос в Китае – крупнейшем в мире импортере меди – показал в понедельник, что промышленная активность Китая в августе выросла самыми быстрыми темпами за пять месяцев на фоне ослабления торговых опасений между США и Китаем.

В отличие от официальных данных в воскресенье, которые свидетельствуют о пятом месяце сокращения, эти цифры сигнализировали о ранних признаках улучшения промышленного спроса в Китае.

Дополнение

На азиатских торгах во вторник золото выросло в цене до двухнедельного максимума. Причиной стали как падение доллара, так и обострение противостояния между Дональдом Трампом и Федеральной резервной системой США после громкого заявления президента об увольнении Лизы Кук.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Верховный суд Соединенных Штатов
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты