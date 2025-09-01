Стоимость золота превысила 3550 долларов за унцию, обновив исторический максимум

В понедельник на азиатских торгах цены на золото выросли до более чем четырехмесячного максимума – почти 3552 доллара за унцию. Это произошло на фоне надежд на снижение ставки Федеральной резервной системы в этом месяце. При этом независимость ФРС и опасения относительно пошлин Соединенных Штатов повысили спрос на слитки как безопасную гавань, пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Спотовая цена на золото выросла на 0,9% до 3480,56 долларов за унцию, что является самым высоким уровнем с середины апреля. Фьючерсы на золото в декабре подскочили на 1% до 3551,82 долларов за унцию к 01:55 по восточному времени (05:55 по Гринвичу).

Цены на золото установили резкий рост пятый день подряд после роста почти на 5% в августе. На других рынках металлов цены на серебро подскочили до 14-летнего максимума. Инвесторы увеличили ставки на снижение ставки в сентябре после того, как последний индекс цен на личные потребительские расходы в США в значительной степени соответствовал прогнозам.

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки учитывают близкую к 90% вероятность снижения тарифов на 25 базисных пунктов в этом месяце. Более низкие затраты на заимствования снижают альтернативную стоимость удержания недоходных активов, таких как золото, что делает их привлекательными.

Сейчас внимание обращается к данным о занятости в США, которые должны быть опубликованы позже на этой неделе. Слабый отчет о занятости вне сельского хозяйства может усилить аргументы в пользу краткосрочного смягчения, тогда как более сильные показатели могут заставить инвесторов уменьшить ожидания.

Поток инвестиций в золото в безопасные активы также поддерживался неопределенностью торговой политики.

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара

Апелляционный суд США на прошлой неделе постановил, что многие тарифы времен Трампа были незаконными, что вызвало вопросы относительно будущего пошлин на сотни миллиардов долларов китайского импорта.

Суд оставил пошлины в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа время подать апелляцию в Верховный суд США.

Инвесторы также пристально следили за признаками политического давления на центральный банк США. На прошлой неделе президент Дональд Трамп попытался уволить главу Федеральной резервной системы Лизу Кук, ссылаясь на вероятное мошенничество с ипотекой в 2021 году. Кук отвергла полномочия Трампа увольнять ее и подала иск, оспаривая это увольнение.

Другие драгоценные металлы также были оптимистичными в понедельник, фьючерсы на платину выросли на 1,3% до 1346,65 долларов за унцию. Фьючерсы на серебро подскочили на 1,5% до 41,32 долларов за унцию, что является самым высоким уровнем с августа 2024 года.

Бенч-фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов практически не изменились на уровне 9934,65 долларов за тонну, тогда как фьючерсы на медь в США снизились на 0,2% до 4,60 долларов за фунт.

Частный опрос в Китае – крупнейшем в мире импортере меди – показал в понедельник, что промышленная активность Китая в августе выросла самыми быстрыми темпами за пять месяцев на фоне ослабления торговых опасений между США и Китаем.

В отличие от официальных данных в воскресенье, которые свидетельствуют о пятом месяце сокращения, эти цифры сигнализировали о ранних признаках улучшения промышленного спроса в Китае.

Дополнение

На азиатских торгах во вторник золото выросло в цене до двухнедельного максимума. Причиной стали как падение доллара, так и обострение противостояния между Дональдом Трампом и Федеральной резервной системой США после громкого заявления президента об увольнении Лизы Кук.