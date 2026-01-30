$42.850.08
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 7458 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 16463 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 37187 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28 • 30022 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 25603 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 38047 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 25238 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 36558 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 31087 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
Публікації
Ексклюзиви
Валютні лайфхаки: аналітики КИТ Group поділилися способами заощадити при купівлі доларів та євро

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Українці активно купують іноземну валюту, прагнучи вберегти заощадження від девальвації. Аналітики КИТ Group розповіли, як купувати долари та євро, щоб заощадити на валютних спредах.

Валютні лайфхаки: аналітики КИТ Group поділилися способами заощадити при купівлі доларів та євро

Українці активно купують іноземну валюту з метою заощадити кошти та вберегти накопичення від девальвації та інфляції. Про те, як і коли краще купувати долари та євро, щоб заощадити на валютних спредах, розповіли аналітики КИТ Group.

Попит на іноземну валюту в Україні зростає. За даними НБУ, у січні 2026 року громадяни України купили валюти в еквіваленті $1,445 млрд, а продали на $931 млн. Таким чином, обсяг купівлі перевищив суму продажу на $514 млн. На тлі нестабільної гривні та її неодноразових стрімких падінь валюта сприймається як гарантія надійності заощаджень Про це зазначає видання "Мінфін".

Журналісти проаналізували різні спреди для долара в банках і в мережевих обмінниках (різниця між курсом купівлі та курсом продажу). Наприклад, у ПриватБанку та ПУМБі спред був 0,6 грн (або 1,4%), а в обмінниках спреди нижчі. За даними КИТ Group, курс купівлі долара США становив 43,2 грн/$, а продажу — 43,45 грн/$. Отже, спред був 0,25 грн (або 0,58%).

Традиційно в Україні спред щодо купівлі долара нижчий, аніж для євро. Як пояснили "Мінфіну" аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group, причиною є менша популярність цієї валюти, порівнюючи з доларом, та вища вірогідність різких коливань євро через часті зміни курсу цієї валюти на світовому ринку.

Щоб заощадити на спредах, потрібно знати деякі тонкощі валютообмінних операцій, адже спреди можуть відрізнятися залежно від дня тижня та часу доби.

У вихідні, коли міжбанківський ринок не працює, спреди зазвичай ширші, тому купівля валюти в цей час є менш вигідною для клієнта. Найменші спреди здебільшого спостерігаються в будні, особливо в першій половині дня (зазвичай з 10:00 до 17:00), коли активно працюють банки та фінансові ринки. У цей час курс для клієнта вигідніший

— зауважили аналітики КИТ Group.

На їхню думку, валюту не варто купувати в моменти її високої волатильності на міжбанку, адже саме тоді спостерігаються найменш вигідні умови.

Експерти КИТ Group зазначили, що обмін валют — це серйозна фінансова операція, тож її варто здійснювати виключно у спеціалізованих установах — банках і фінансових компаніях із відповідною ліцензією. А ще задля вигідної купівлі валюти можна скористатися сервісом бронювання на 60 хвилин. Серед важливих деталей експерти називають також репутацію закладу: солідні мережеві оператори мають лояльніші спреди та вигідніші курси, ніж поодинокі приватні кіоски.

Нагадаємо, раніше аналітики KИТ Group зазначили, що ключовими зовнішніми чинниками впливу на курс долара залишаються очікування щодо монетарної політики ФРС США та збереження відносно сильного долара на світових ринках. Водночас внутрішній валютний ринок перебуває під тиском сезонного зростання бюджетних видатків і контрольованої девальвації гривні за активної участі регулятора.

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Федеральна резервна система
ПриватБанк
Національний банк України
Україна