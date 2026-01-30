Валютные лайфхаки: аналитики КИТ Group поделились способами сэкономить при покупке долларов и евро

Украинцы активно покупают иностранную валюту с целью сэкономить деньги и уберечь накопления от девальвации и инфляции. О том, как и когда лучше покупать доллары и евро, чтобы сэкономить на валютных спредах, рассказали аналитики КИТ Group.

Спрос на иностранную валюту в Украине растет. По данным НБУ, в январе 2026 года граждане Украины купили валюты в эквиваленте $1,445 млрд, а продали на $931 млн. Таким образом, объем покупки превысил сумму продаж на $514 млн. На фоне нестабильной гривни и ее неоднократных стремительных падений валюта воспринимается как гарантия надежности сбережений. Об этом пишет издание "Минфин".

Журналисты проанализировали различные спреды для доллара в банках и в сетевых обменниках (разница между курсом покупки и курсом продажи). Например, в ПриватБанке и ПУМБе спред был 0,6 грн (или 1,4%), а в обменниках спреды ниже. По данным КИТ Group, курс покупки доллара США составил 43,2 грн/$, а продажи – 43,45 грн/$. Следовательно, спред был 0,25 грн (или 0,58%).

Традиционно в Украине спред относительно покупки доллара ниже, чем для евро. Как объяснили "Минфину" аналитики финансового маркетплейса КИТ Group, причиной является меньшая популярность этой валюты в сравнении с долларом и более высокая вероятность резких колебаний евро из-за частых изменений курса этой валюты на мировом рынке.

Чтобы сэкономить на спредах, нужно знать некоторые тонкости валютообменных операций, ведь спреды могут отличаться в зависимости от дня недели и времени суток.

В выходные дни, когда межбанковский рынок не работает, спреды обычно шире, поэтому покупка валюты в это время менее выгодна для клиента. Наименьшие спреды, как правило, наблюдаются в будни, особенно в первой половине дня (обычно с 10:00 до 17:00), когда активно работают банки и финансовые рынки. В это время курс для клиента более выгодный – объяснили аналитики КИТ Group.

По их мнению, валюту не следует покупать в моменты ее высокой волатильности на межбанке, ведь именно тогда наблюдаются наименее выгодные условия.

Эксперты КИТ Group подчеркнули, что обмен валют – это серьезная финансовая операция, поэтому ее следует осуществлять исключительно в специализированных учреждениях – банках и финансовых компаниях с соответствующей лицензией. А еще для выгодной покупки валюты можно воспользоваться сервисом бронирования на 60 минут. Среди важных деталей эксперты называют также репутацию учреждения: солидные сетевые операторы имеют более лояльные спреды и более выгодные курсы, чем частные киоски.

Напомним, ранее аналитики KИТ Group отметили, что ключевыми внешними факторами влияния на курс доллара остаются ожидания в отношении монетарной политики ФРС США и сохранение относительно сильного доллара на мировых рынках. В то же время внутренний валютный рынок находится под давлением сезонного роста бюджетных расходов и контролируемой девальвации гривни при активном участии регулятора.