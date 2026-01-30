Валютные лайфхаки: аналитики КИТ Group поделились способами сэкономить при покупке долларов и евро

$42.850.08
51.240.01
ukenru
09:11 • 426 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 4474 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 12205 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 19552 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 40798 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 32649 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 26889 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 42105 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 25494 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 36758 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
82%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США открывают авиасообщение с Венесуэлой после переговоров Трампа с Родригес29 января, 23:52 • 11072 просмотра
Папа Лев XIV лишил сана итальянского священника из-за сексуального насилия30 января, 00:13 • 11657 просмотра
Новейший атомный авианосец США "Джон Ф. Кеннеди" вышел на ходовые испытания30 января, 00:29 • 19577 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto05:12 • 13179 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg05:47 • 17664 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 42105 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 31588 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 34783 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 94346 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 122403 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Руслан Кравченко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Китай
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 16903 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 17807 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 41086 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 66346 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 63062 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Золото

Валютные лайфхаки: аналитики КИТ Group поделились способами сэкономить при покупке долларов и евро

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Украинцы активно покупают иностранную валюту, стремясь уберечь сбережения от девальвации. Аналитики КИТ Group рассказали, как покупать доллары и евро, чтобы сэкономить на валютных спредах.

Валютные лайфхаки: аналитики КИТ Group поделились способами сэкономить при покупке долларов и евро

Украинцы активно покупают иностранную валюту с целью сэкономить деньги и уберечь накопления от девальвации и инфляции. О том, как и когда лучше покупать доллары и евро, чтобы сэкономить на валютных спредах, рассказали аналитики КИТ Group.

Спрос на иностранную валюту в Украине растет. По данным НБУ, в январе 2026 года граждане Украины купили валюты в эквиваленте $1,445 млрд, а продали на $931 млн. Таким образом, объем покупки превысил сумму продаж на $514 млн. На фоне нестабильной гривни и ее неоднократных стремительных падений валюта воспринимается как гарантия надежности сбережений. Об этом пишет издание "Минфин".

Журналисты проанализировали различные спреды для доллара в банках и в сетевых обменниках (разница между курсом покупки и курсом продажи). Например, в ПриватБанке и ПУМБе спред был 0,6 грн (или 1,4%), а в обменниках спреды ниже. По данным КИТ Group, курс покупки доллара США составил 43,2 грн/$, а продажи – 43,45 грн/$. Следовательно, спред был 0,25 грн (или 0,58%).

Традиционно в Украине спред относительно покупки доллара ниже, чем для евро. Как объяснили "Минфину" аналитики финансового маркетплейса КИТ Group, причиной является меньшая популярность этой валюты в сравнении с долларом и более высокая вероятность резких колебаний евро из-за частых изменений курса этой валюты на мировом рынке.

Чтобы сэкономить на спредах, нужно знать некоторые тонкости валютообменных операций, ведь спреды могут отличаться в зависимости от дня недели и времени суток.

В выходные дни, когда межбанковский рынок не работает, спреды обычно шире, поэтому покупка валюты в это время менее выгодна для клиента. Наименьшие спреды, как правило, наблюдаются в будни, особенно в первой половине дня (обычно с 10:00 до 17:00), когда активно работают банки и финансовые рынки. В это время курс для клиента более выгодный

– объяснили аналитики КИТ Group.

По их мнению, валюту не следует покупать в моменты ее высокой волатильности на межбанке, ведь именно тогда наблюдаются наименее выгодные условия.

Эксперты КИТ Group подчеркнули, что обмен валют – это серьезная финансовая операция, поэтому ее следует осуществлять исключительно в специализированных учреждениях – банках и финансовых компаниях с соответствующей лицензией. А еще для выгодной покупки валюты можно воспользоваться сервисом бронирования на 60 минут. Среди важных деталей эксперты называют также репутацию учреждения: солидные сетевые операторы имеют более лояльные спреды и более выгодные курсы, чем частные киоски.

Напомним, ранее аналитики KИТ Group отметили, что ключевыми внешними факторами влияния на курс доллара остаются ожидания в отношении монетарной политики ФРС США и сохранение относительно сильного доллара на мировых рынках. В то же время внутренний валютный рынок находится под давлением сезонного роста бюджетных расходов и контролируемой девальвации гривни при активном участии регулятора.

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
Государственный бюджет
Федеральная резервная система
ПриватБанк
Национальный банк Украины
Украина