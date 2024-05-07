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Валютна лібералізація коштуватиме Україні близько 5-5,5 млрд доларів - Пишний

Валютна лібералізація коштуватиме Україні близько 5-5,5 млрд доларів - Пишний

Київ • УНН

 • 92905 перегляди

Національний банк України очікує, що валютна лібералізація коштуватиме Україні близько 5-5,5 мільярдів доларів, але вважає її продуктивною інвестицією для сприяння потокам капіталу та економічному відновленню.

У Нацбанку розраховують, що Україні валютна лібералізація коштуватиме близько 5-5,5 млрд дол. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, скільки коштуватиме така лібералізація, Пишний відповів: "Пакет валютної лібералізації, який був ухвалений, матиме відповідну ціну. Ми розраховуємо, що це буде на рівні близько 5-5,5 млрд дол. Однак говорити про те, що це будуть непродуктивні кошти, які відповідним чином можуть бути використані для валютної лібералізації неправильно".

Тому, за його словами, важливо, щоб цю валютну лібералізацію український бізнес використав максимально ефективно.

"Ми будемо дуже уважно моніторити увесь рух капіталу та наполягати на тому, щоб будь-який рух капіталу був продуктивним для України", - сказав Пишний.

Він зазначив, що ця валютна лібералізація й цей етап валютної лібералізації вже враховані в новому та оновленому макропрогнозі, який НБУ опублікував на минулому тижні.

"Цей макропрогноз передбачає, що за умови проведення валютної лібералізації в тому обсягу, який ми презентуємо, наші золотовалютні резерви на кінець року залишаться приблизно на тих самих рівнях й параметрах", - зазначив голова Нацбанку.

Доповнення

Правління НБУ ухвалило низку змін, які поліпшать умови ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу українського бізнесу на нові ринки. А також підтримають відновлення економіки та сприятимуть припливу нових інвестицій у країну.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що для того, щоб Національний банк і надалі пом’якшував валютні обмеження, бізнес повинен відповідально використовувати надані можливості – експортна виручка має надходити в Україну, а не залишатися за кордоном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
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