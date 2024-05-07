Валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов - Пышный

В Нацбанке рассчитывают, что Украине валютная либерализация будет стоить около 5-5,5 млрд долл. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, сколько будет стоить такая либерализация, Пышный ответил: "Пакет валютной либерализации, который был принят, будет иметь соответствующую цену. Мы рассчитываем, что это будет на уровне около 5-5,5 млрд долл. Однако говорить о том, что это будут непродуктивные средства, которые соответствующим образом могут быть использованы для валютной либерализации неправильно".

Поэтому, по его словам, важно, чтобы эту валютную либерализацию украинский бизнес использовал максимально эффективно.

"Мы будем очень внимательно мониторить все движение капитала и настаивать на том, чтобы любое движение капитала было продуктивным для Украины", - сказал Пышный.

Он отметил, что эта валютная либерализация и этот этап валютной либерализации уже учтены в новом и обновленном макропрогнозе, который НБУ опубликовал на прошлой неделе.

"Этот макропрогноз предусматривает, что при условии проведения валютной либерализации в том объеме, который мы представляем, наши золотовалютные резервы на конец года останутся примерно на тех же уровнях и параметрах", - отметил глава Нацбанка.

Дополнение

Правление НБУ приняло ряд изменений, которые улучшат условия ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода украинского бизнеса на новые рынки. А также поддержат восстановление экономики и будут способствовать притоку новых инвестиций в страну.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что для того, чтобы Национальный банк и в дальнейшем смягчал валютные ограничения, бизнес должен ответственно использовать предоставленные возможности - экспортная выручка должна поступать в Украину, а не оставаться за рубежом.