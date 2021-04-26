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Вакцина Pfizer так само ефективна проти нових штамів коронавірусу – дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вакцини на основі РНК початкового варіанта коронавірусу (Pfizer-BioNTech і Moderna) можуть бути ефективними проти нових мутацій Сovid-19. Про це свідчать дані американських вчених університету Джонса Хопкінса, передає УНН із посиланням на Journal of Clinical Investigation.

Деталі 

Так, вчені провели дослідження. Участь у ньому взяли 30 здорових медичних працівників та лабораторних донорів, у яких раніше не було позитивних результатів на коронавірус. Як до, так і після двох доз вакцини. Пізніше вчені проаналізували виділені зі зразків крові CD4 + Т-клітини, на предмет їх реакції на різні компоненти з вихідного штаму SARS-CoV-2 і трьох коронавірусів, які викликають застуду.

Дослідники виявили, що вакцини Pfizer і Moderna, як і очікувалося, мали широку Т-клітинну відповідь на 23 різних пептидів вихідного штаму SARS-CoV-2, з яких тільки чотири виявилися мутаціями, що вперше зафіксували у Великобританії та Південній Африці.

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"Таким чином, Т-клітини можуть допомогти запобігти важкій формі COVID-19, що викликається варіантами вірусу", — йдеться у результатах дослідження.

Вакцина Pfizer в Україні

16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах програми COVAX - 117 тисяч доз.

За інформацією МОЗ, вакцину Pfizer отримають виключно мешканці будинків для людей похилого віку, персонал цих будинків, а також рятувальники та прикордонники.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. Міністр Степанов також підписав наказ, згідно з яким залишковими дозами вакцин від COVID-19 будуть щеплювати виключно групи першого і другого етапів вакцинальної кампанії, а не публічних осіб. 

У цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин від різних виробників. Загалом для того, щоб щепити більшість дорослого населення України для вироблення колективного імунітету, потрібно 48 млн щеплень (з розрахунку два щеплення на особу).

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