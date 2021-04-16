Публічних осіб більше не будуть вакцинувати залишковими дозами - Степанов

Цитата

“Їхав на ефір і підписав наказ: ми внесли зміни, ми прибрали публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися, в тому числі публічні особистості. Виключно люди, які підпадають під перший або другий етап вакцинації. Бо я знаю, що зараз пішли чутки, що мають намір тим чи іншим способом вакцинуватися саме Pfizer”, — розповів Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ зауважив, що вакциною Pfizer будуть щеплювати виключно медиків і людей похилого віку.

“Виключно медичні працівники, громадяни, які старше 80 років, це ті люди, які перебувають у будинках престарілих, інтернатах — потрібно захистити саме цю категорію людей. Бо якщо ми подивимося статистику кількості наших померлих, основна частина людей, які помирають — це люди категорії 60 плюс. Близько 82% саме на цю категорію припадає”, — зауважив він.