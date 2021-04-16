Публичных лиц больше не будут вакцинировать остаточными дозами - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ Минздрава, согласно которому остаточными дозами вакцин от COVID-19 будут прививать исключительно группы первого и второго этапов вакцинальной кампании, а не публичных лиц. Об этом он сообщил в эфире "Свобода слова Савика Шустера", информирует УНН.
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"Ехал на эфир и подписал приказ: мы внесли изменения, мы убрали публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих избыточных доз, которыми могут вакцинироваться, в том числе публичные личности. Только люди, которые подпадают под первый или второй этап вакцинации. Я знаю, что сейчас пошли слухи, что намерены тем или иным способом вакцинироваться именно Pfizer", - рассказал Степанов.
Детали
Глава Минздрава отметил, что вакциной Pfizer будут прививать исключительно медиков и пожилых людей.
"Исключительно медицинские работники, граждане, старше 80 лет, это те люди, которые находятся в домах престарелых, интернатах - нужно защитить именно эту категорию людей. Если мы посмотрим статистику количества наших умерших, основная часть людей, которые умирают - это люди категории 60 плюс. Около 82% именно на эту категорию приходится", - отметил он.