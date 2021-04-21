Колективний імунітет до кінця року: оприлюднено Нацплан вакцинації українців від COVID-19

Деталі

Згідно з Національним планом вакцинопрофілактики COVID-19 на 2021 рік, в Україні з травня буде робитися 5,65 млн щеплень від COVID-19 на місяць. До кінця року планується також охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету. Для цього потрібно близько 48 млн щеплень (з розрахунку два щеплення на особу), при цьому наразі трохи менше половини — понад 21,9 млн доз — від необхідної кількості вже отримано, оплачено та законтрактовано.

Серед них 8,9 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer. З них 8 млн доз в рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 млн доз, закуплених за рахунок держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech). Поставки вакцини Novavax заплановані по 2 млн доз на місяць з серпня.

Доповнення

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, наразі Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за контрактами, але на сьогодні поставки зриваються в усьому світі.

Очільник МОЗ зауважив, що щоб вийти на ті високітемпи вакцинації, на які зараз спроможна українська медицина, необхідно, щоб поставки законтрактованих вакцин в країну відновились.

“На превеликий жаль, не існує магазину — аптеки вакцин, де б ми могли її придбати, купити. Ви бачите, що зараз відбувається у світі з вакцинами. Ми очікуємо на виконання контрактів, які Україною були завчасно укладені, і ми очікуємо на поставку вакцин, в тому числі — і за ініціативою COVAX. Те, що ми зараз маємо — сигнали і з індійської сторони, і з китайської сторони: повинно відновитися постачання вакцин по контрактах починаючи з травня цього року”, — зазначив Степанов.