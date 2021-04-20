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Степанов розповів, коли очікуються поставки вакцин Covishield і CoronaVac

Степанов розповів, коли очікуються поставки вакцин Covishield і CoronaVac

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу 1+1 розповів, коли відновляться поставки законтрактованих вакцин AstraZeneca/Covishield і CoronaVac, за рахунок яких Україна вийде на високі темпи вакцинації від COVID-19, повідомляє УНН.

Цитата

“На превеликий жаль, не існує магазину — аптеки вакцин, де б ми могли її придбати, купити. Ви бачите, що зараз відбувається у світі з вакцинами. Ми очікуємо на виконання контрактів, які Україною були завчасно укладені, і ми очікуємо на поставку вакцин, в тому числі — і за ініціативою COVAX. Те, що ми зараз маємо — сигнали і з індійської сторони, і з китайської сторони: повинно відновитися постачання вакцин по контрактах починаючи з травня цього року”, — зазначив він.

Деталі

Разом із тим, міністр Степанов відзначив, що для того, щоб мати високі темпи вакцинації, на які спроможна українська медична система, вакцини від COVID-19 повинні бути в Україні.

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“Для того, щоб були задовільні темпи вакцинації і щоб ми вийшли на ті темпи, про які ми говоримо — про нашу спроможність медичної системи — нам потрібна вакцина всередині країни”, — відзначив Степанов.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні розпочалася вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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