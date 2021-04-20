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Степанов підписав наказ про реєстрацію корейської вакцини AstraZeneca-SKBio: коли чекати в Україні

Степанов підписав наказ про реєстрацію корейської вакцини AstraZeneca-SKBio: коли чекати в Україні

Київ • УНН

 • 16198 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca-SKBio, яка вироблена на південнокорейському майданчику. Вже в четвер 22 квітня очікується 367 тисяч доз за програмою COVAX. Про це він повідомив у ефірі 1+1, передає УНН.

Цитата

“Щойно я буквально перед ефіром (...) підписав наказ щодо реєстрації в нашій країні вакцини AstraZeneca, яка вироблена саме на південнокорейському майданчику. Це та вакцина, яка повинна приїхати в рамках ініціативи COVAX. Згідно з повідомленням COVAX літак заброньований на 22 квітня — тобто в четвер вона повинна бути в Україні, 367 тисяч доз”, — повідомив Степанов.

Деталі

За словами очільника МОЗ, частина з цих доз вакцини AstraZeneca-SKBio будуть використані для другого щеплення громадян, які вже отримали перший укол індійською AstraZeneca/CoviShield. Решта буде використана для першого щеплення згідно з планом вакцинації.

Контекст

Експорт вакцини AstraZeneca/CoviShield тимчасово призупинений індійським урядом для забезпечення внутрішнього попиту. Тож ті, хто щепився перший раз індійською CoviShield, другий укол отримають ідентичною, але корейською вакциною AstraZeneca-SKBio.

Вакцина AstraZeneca-SKBi виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї. Вона абсолютно ідентична за складом і технологією виготовлення з вакциною CoviShield, яку виробляють в Індії так само — за ліцензією AstraZeneca, але на корейському майданчику.

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я, усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними. Людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках.

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