Степанов подписал приказ о регистрации корейской вакцины AstraZeneca-SKBio: когда ждать в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca-SKBio, которая произведена на южнокорейской площадке. Уже в четверг 22 апреля ожидается 367 тыс. доз по программе COVAX. Об этом он сообщил в эфире 1+1, передает УНН.
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"Только что я буквально перед эфиром (...) подписал приказ о регистрации в нашей стране вакцины AstraZeneca, которая произведена именно на южнокорейской площадке. Это та вакцина, которая должна приехать в рамках инициативы COVAX. Согласно сообщению COVAX самолет забронирован на 22 апреля - то есть в четверг она должна быть в Украине, 367 тыс. доз", - сообщил Степанов.
Детали
По словам главы Минздрава, часть из этих доз вакцины AstraZeneca-SKBio будут использованы для второй прививки граждан, которые уже получили первый укол индийской AstraZeneca/CoviShield. Остальное будет использовано для первой прививки по плану вакцинации.
Контекст
Экспорт вакцины AstraZeneca/CoviShield временно приостановлен индийским правительством для обеспечения внутреннего спроса. Поэтому те, кто привился первый раз индийской CoviShield, второй укол получат идентичной, но корейской вакциной AstraZeneca-SKBio.
Вакцину AstraZeneca-SKBi производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее. Она абсолютно идентична по составу и технологии изготовления с вакциной CoviShield, которую производят в Индии так же - по лицензии AstraZeneca, но на корейском площадке.
Как отмечают в Министерстве здравоохранения, все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках.