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Актуальное
Степанов рассказал, когда ожидаются поставки вакцин Covishield и CoronaVac

Степанов рассказал, когда ожидаются поставки вакцин Covishield и CoronaVac

Киев  •  УНН

 • 14718 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала 1+1 рассказал, когда возобновятся поставки законтрактованных вакцин AstraZeneca/Covishield и CoronaVac, за счет которых Украина выйдет на высокие темпы вакцинации от COVID-19, сообщает УНН.

Цитата

"К большому сожалению, не существует магазина - аптеки вакцин, где бы мы могли ее приобрести, купить. Вы видите, что сейчас происходит в мире с вакцинами. Мы ожидаем выполнения контрактов, которые Украиной были заблаговременно заключены, и мы ожидаем поставку вакцин, в том числе - и по инициативе COVAX. То, что мы сейчас имеем - сигналы и с индийской стороны, и с китайской стороны: должны восстановиться поставки вакцин по контрактам начиная с мая этого года", - отметил он.

Детали

Вместе с тем, министр Степанов отметил, что для того, чтобы иметь высокие темпы вакцинации, на которые способна украинская медицинская система, вакцины от COVID-19 должны быть в Украине.

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"Для того, чтобы были удовлетворительные темпы вакцинации и чтобы мы вышли на те темпы, о которых мы говорим - о нашей способности медицинской системы - нам нужна вакцина внутри страны", - отметил Степанов.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине началась уже 13 апреля.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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