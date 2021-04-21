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Коллективный иммунитет к концу года: обнародован Нацплан вакцинации украинцев от COVID-19

Коллективный иммунитет к концу года: обнародован Нацплан вакцинации украинцев от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23959 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Обнародован Национальный план вакцинации от COVID-19 украинцев, которым предусмотрено формирование коллективного иммунитета среди украинцев к 31 декабря 2021 года, информирует УНН.

Детали

Согласно Национальному плану вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год, в Украине с мая будет делаться 5,65 млн прививок от COVID-19 в месяц. До конца года планируется также охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета. Для этого нужно около 48 млн прививок (из расчета две прививки на человека), при этом пока чуть меньше половины - более 21,9 млн доз - от необходимого количества уже получено, оплачено и законтрактовано.

Среди них 8,9 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech). Поставки вакцины Novavax запланированы по 2 млн доз в месяц с августа.

Дополнение

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам, но сегодня поставки срываются во всем мире.

Глава Минздрава отметил, что чтобы выйти на те высокие темпы вакцинации, на которые сейчас способна украинская медицина, необходимо, чтобы поставки законтрактованных вакцин в страну возобновились.

"К большому сожалению, не существует магазина - аптеки вакцин, где бы мы могли ее приобрести, купить. Вы видите, что сейчас происходит в мире с вакцинами. Мы ожидаем выполнения контрактов, которые Украиной были заблаговременно заключены, и мы ожидаем поставку вакцин, в том числе - и по инициативе COVAX. То, что мы сейчас имеем - сигналы и с индийской стороны, и с китайской стороны: должны восстановиться поставки вакцин по контрактам начиная с мая этого года", - отметил Степанов.

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