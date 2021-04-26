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Вакцина Pfizer так же эффективна против новых штаммов коронавируса - исследование

Вакцина Pfizer так же эффективна против новых штаммов коронавируса - исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вакцины на основе РНК первоначального варианта коронавируса (Pfizer-BioNTech и Moderna) могут быть эффективными против новых мутаций Сovid-19. Об этом свидетельствуют данные американских ученых университета Джонса Хопкинса, передает УНН со ссылкой на Journal of Clinical Investigation.

Детали

Так, ученые провели исследование. Участие в нем приняли 30 здоровых медицинских работников и лабораторных доноров, у которых ранее не было положительных результатов на коронавирус. Как до, так и после двух доз вакцины. Позже ученые проанализировали выделенные из образцов крови CD4 + Т-клетки, на предмет их реакции на различные компоненты из исходного штамма SARS-CoV-2 и трех коронавирусов, которые вызывают простуду.

Исследователи обнаружили, что вакцины Pfizer и Moderna, как и ожидалось, имели широкий Т-клеточный ответ на 23 различных пептида выходного штамма SARS-CoV-2, из которых только четыре оказались мутациями, которые впервые зафиксировали в Великобритании и Южной Африке.

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"Таким образом, Т-клетки могут помочь предотвратить тяжелую форму COVID-19, которая вызывается вариантами вируса", - говорится в результатах исследования.

Вакцина Pfizer в Украине

16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках программы COVAX - 117 тысяч доз.

По информации Минздрава, вакцину Pfizer получат исключительно жители домов престарелых, персонал этих домов, а также спасатели и пограничники.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Министр Степанов также подписал приказ, согласно которому остаточными дозами вакцин от COVID-19 будут прививать исключительно группы первого и второго этапов вакцинальной кампании, а не публичных лиц.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин от различных производителей. Всего для того, чтобы привить большинство взрослого населения Украины для выработки коллективного иммунитета, нужно 48 млн прививок (из расчета две прививки на человека).

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