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В Україні щепили Pfizer 99-річну жінку

В Україні щепили Pfizer 99-річну жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Тернопільщині вакцинували від COVID-19 99-річну мешканку Петриківського обласного геріатричного пансіонату Ірину Курову. Про це повідомляє МОЗ, передає УНН.

Деталі

Мова про Ірину Курову, яка родом із Криму.

"Вона стала найстарішою вакцинованою особою в області. Після вакцинації проти COVID-19 жінка почувається добре", - уточнили в МОЗ.

Там додали, що вакцинація персоналу та мешканців Петриківського обласного геріатричного пансіонату триває. Щеплення проводять вакциною Pfizer-BioNTech.

"Протягом двох днів в пансіонаті вакциновано понад півтори сотні підопічних. Наступна доза буде введена через 21 день, відповідно до інструкції", - інформують у МОЗ.

Що було раніше

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX - 117 тис. доз. За інформацією МОЗ, вакцину Pfizer отримають виключно мешканці будинків для людей похилого віку, персонал цих будинків, а також рятувальники та прикордонники.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. Міністр Степанов також підписав наказ, згідно з яким залишковими дозами вакцин від COVID-19 будуть щеплювати виключно групи першого і другого етапів вакцинальної кампанії, а не публічних осіб. 

Доповнення

Міністр Степанов підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca-SKBio, яка вироблена на південнокорейському майданчику. Вже завтра, в четвер 22 квітня, очікується 367 тисяч доз за програмою COVAX. 

У цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин

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