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В Украине привили Pfizer 99-летнюю женщину

В Украине привили Pfizer 99-летнюю женщину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Тернопольской области вакцинировали от COVID-19 99-летнюю жительницу Петриковского областного гериатрического пансионата Ирину Курову. Об этом сообщает Минздрав, передает УНН.

Детали

Речь о Ирине Куровой, которая родом из Крыма.

"Она стала самой старым вакцинированным лицом в области. После вакцинации против COVID-19 женщина чувствует себя хорошо", - уточнили в Минздраве.

Там добавили, что вакцинация персонала и жителей Петриковского областного гериатрического пансионата продолжается. Прививки проводят вакциной Pfizer-BioNTech.

"В течение двух дней в пансионате вакцинировано более полутора сотен подопечных. Следующая доза будет введена через 21 день, согласно инструкции", - информируют в Минздраве.

Что было раньше

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. По информации Минздрава, вакцину Pfizer получат исключительно жители домов престарелых, персонал этих домов, а также спасатели и пограничники.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Министр Степанов также подписал приказ, согласно которому остаточными дозами вакцин от COVID-19 будут прививать исключительно группы первого и второго этапов вакцинальной кампании, а не публичных лиц.

Дополнение

Министр Степанов подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca-SKBio, которая произведена на южнокорейском площадке. Уже завтра, в четверг 22 апреля, ожидается 367 тыс. доз по программе COVAX.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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