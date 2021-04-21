В Украине привили Pfizer 99-летнюю женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Тернопольской области вакцинировали от COVID-19 99-летнюю жительницу Петриковского областного гериатрического пансионата Ирину Курову. Об этом сообщает Минздрав, передает УНН.
Детали
Речь о Ирине Куровой, которая родом из Крыма.
"Она стала самой старым вакцинированным лицом в области. После вакцинации против COVID-19 женщина чувствует себя хорошо", - уточнили в Минздраве.
Там добавили, что вакцинация персонала и жителей Петриковского областного гериатрического пансионата продолжается. Прививки проводят вакциной Pfizer-BioNTech.
"В течение двух дней в пансионате вакцинировано более полутора сотен подопечных. Следующая доза будет введена через 21 день, согласно инструкции", - информируют в Минздраве.
Что было раньше
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. По информации Минздрава, вакцину Pfizer получат исключительно жители домов престарелых, персонал этих домов, а также спасатели и пограничники.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Министр Степанов также подписал приказ, согласно которому остаточными дозами вакцин от COVID-19 будут прививать исключительно группы первого и второго этапов вакцинальной кампании, а не публичных лиц.
Дополнение
Министр Степанов подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca-SKBio, которая произведена на южнокорейском площадке. Уже завтра, в четверг 22 апреля, ожидается 367 тыс. доз по программе COVAX.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.