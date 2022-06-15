Вакантна посада судді КСУ: співбесіди з кандидатами пройдуть 23-24 червня

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"Рішенням Ради суддів України від 10 червня ... співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України будуть проведені в онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom на спеціальному засіданні Ради суддів України 23-24 червня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Конституційний Суд України задовольнив заяву про відставку і звільнив суддю КСУ Олександра Литвинова.



Олександр Литвинов був обраний до КСУ за квотою з’їзду суддів України, його повноваження закінчилися 15 травня цього року.

19 травня КСУ поповнився новим суддею за квотою Президента. Новопризначена суддя Конституційного Суду України Оксана Грищук склала присягу судді під час спеціального пленарного засідання Конституційного Суду.

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Варто додати, що Грищук Оксана Вікторівна призначена суддею КСУ указом Президента України від 26 листопада 2021 року № 596/2021.

30 листопада 2021 року КСУ відтермінував приведення до присяги Оксани Грищук та Олександра Петришина, яких Президент Володимир Зеленський своїми указами призначив суддями КСУ - у КСУ тоді поставили під сумнів наявність вакансій за квотою Президента України.

Усе це відбувалося на тлі того, як Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ Президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.

Йдеться про указ, який Президент України Володимир Зеленський підписав 27 березня минулого року і яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Зеленський вирішив звільнити указом Олександра Тупицького з посади голови КСУ, адже на його думку, роботу судді супроводжували різні політичні та бізнесові групи.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ. Тупицький є фігурантом й інших справ.