Вакантная должность судьи КСУ: собеседования с кандидатами пройдут 23-24 июня

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"Решением Совета судей Украины от 10 июня ... собеседования с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда Украины будут проведены в онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom на специальном заседании Совета судей Украины 23-24 июня 2022 года", - говорится в уведомлении.

Дополнение

Конституционный Суд Украины удовлетворил заявление об отставке и уволил судью КСУ Александра Литвинова.



Александр Литвинов был избран в КСУ по квоте съезда судей Украины, его полномочия истекли 15 мая этого года.

19 мая КСУ пополнился новым судьей по квоте Президента. Новоназначенная судья Конституционного Суда Украины Оксана Грищук приняла присягу судьи во время специального пленарного заседания Конституционного Суда.

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Следует добавить, что Грищук Оксана Викторовна назначена судьей КСУ указом Президента Украины от 26 ноября 2021 года № 596/2021.

30 ноября 2021 года КСУ отсрочил приведение к присяге Оксаны Грищук и Александра Петришина, которых Президент Владимир Зеленский своими указами назначил судьями КСУ – в КСУ тогда подвергли сомнению наличие вакансий по квоте Президента Украины.

Все это происходило на фоне того, как Верховный Суд признал противоправным и упразднил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта прошлого года и отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности главы КСУ, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали разные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ. Тупицкий является фигурантом и других дел.