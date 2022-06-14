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Вибори нового голови КСУ провалили

Вибори нового голови КСУ провалили

Київ • УНН

 • 129950 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Судді Конституційного суду сьогодні не змогли обрати нового голову КСУ, повідомила представниця парламенту у Суді Ольга Совгиря, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні відбулися вибори голови Конституційного Суду. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідну кількість голосів суддів", - повідомила Совгиря у Telegram.

Деталі

Як пояснила нардеп, відповідно до Конституції, закону і регламенту Суду вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.

Якщо жоден із кандидатів на посаду голови Суду не одержав необхідної кількості голосів проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів голови Суду.

"Таким чином, не пізніше 15 липня Суд має провести повторні вибори", - підсумувала вона.

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