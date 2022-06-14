Вибори нового голови КСУ провалили

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"Сьогодні відбулися вибори голови Конституційного Суду. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідну кількість голосів суддів", - повідомила Совгиря у Telegram.

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Як пояснила нардеп, відповідно до Конституції, закону і регламенту Суду вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.

Якщо жоден із кандидатів на посаду голови Суду не одержав необхідної кількості голосів проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів голови Суду.

"Таким чином, не пізніше 15 липня Суд має провести повторні вибори", - підсумувала вона.

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