Выборы нового главы КСУ провалили
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Судьи Конституционного суда сегодня не смогли избрать нового главу КСУ, сообщила представитель парламента в Суде Ольга Совгиря, пишет УНН.
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"Сегодня состоялись выборы главы Конституционного Суда. Ни один кандидат на этот пост не получил необходимое количество голосов судей", - сообщила Совгиря в Telegram.
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Как пояснила нардеп, согласно Конституции, закону и регламенту Суда выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.
Если ни один из кандидатов на должность председателя Суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предыдущих выборов председателя Суда.
"Таким образом, не позднее 15 июля Суд должен провести повторные выборы", - подытожила она.
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