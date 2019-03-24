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В Євросоюзі стурбовані посиленням контролю Китаю над європейською інфраструктурою

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Комісар ЄС з питань бюджету Гюнтер Еттінгер висловився проти переходу об'єктів європейської інфраструктури під китайський контроль. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

В Євросоюзі стурбовані посиленням контролю Китаю над європейською інфраструктурою

"Я з занепокоєнням спостерігаю, як в Італії та інших європейських країнах елементи стратегічно важливої інфраструктури - лінії електропередач, автобани або порти - потрапляють не в європейські, а в китайські руки", - заявив єврочиновник виданням німецької медіагрупи Funke. Інтерв'ю буде надруковано 25 березня.

Комісар зазначив, що влада країн ЄС, допускаючи подібні випадки, недостатньо захищають національні та європейські інтереси. "Можна подумати про введення європейського права вето або механізму схвалення угод, здійснюваного через Єврокомісію", - заявив він.

Раніше міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас розкритикував Італію за підтримку китайського проекту зі створення так званого "Нового шовкового шляху". "Якщо деякі держави думають, що з китайцями можна укладати хитрі угоди, то одного разу вони здивуються, коли прокинуться в залежності", - сказав він у неділю.

Пропозиції, вигідні в короткостроковому плані, можуть швидше, ніж здається, "знайти гіркий присмак", попередив Мас. Китай вивів з бідності в середній клас мільйони людей і тепер жорстко переслідує власні інтереси в глобальному масштабі, пояснив він, підкресливши, що європейські держави можуть вистояти в конкуренції з такими "гігантами", як Китай, Росія і США, лише в єдиному блоці як Євросоюз .

Нагадаємо, Італія, незважаючи на міжнародну критику, підтримала ініціативу Китаю зі створення "Нового шовкового шляху". На урочистій церемонії в Римі прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і голова КНР Сі Цзіньпін підписали декларацію про наміри, згідно з якою Китай найближчим часом інвестує кілька мільярдів євро в розвиток стратегічно важливих торгових портів Генуя і Трієст і розширить співпрацю з Італією в цілій низці сфер.

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