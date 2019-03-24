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В Евросоюзе обеспокоены усилением контроля Китая над европейской инфраструктурой

Киев • УНН

 • 7850 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер высказался против перехода объектов европейской инфраструктуры под китайский контроль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Евросоюзе обеспокоены усилением контроля Китая над европейской инфраструктурой

"Я с беспокойством наблюдаю, как в Италии и других европейских странах элементы стратегически важной инфраструктуры - линии электропередач, автобаны или порты - попадают не в европейские, а в китайские руки", - заявил еврочиновник изданиям немецкой медиагруппы Funke. Интервью будет напечатано в понедельник, 25 марта.

Комиссар отметил, что власти стран ЕС, допуская подобные случаи, недостаточно защищают национальные и европейские интересы. "Можно подумать о введении европейского права вето или механизма одобрения сделок, осуществляемого через Еврокомиссию", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас раскритиковал Италию за поддержку китайского проекта по созданию так называемого "Нового шелкового пути". "Если некоторые государства думают, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то однажды они удивятся, когда проснутся в зависимости", - сказал он в воскресенье.

Предложения, выгодные в краткосрочном плане, могут быстрее, чем кажется, "обрести горький привкус", предупредил Мас. Китай вывел из бедности в средний класс миллионы людей и теперь жестко преследует собственные интересы в глобальном масштабе, пояснил он, подчеркнув, что европейские государства могут выстоять в конкуренции с такими "гигантами", как Китай, Россия и США, лишь в едином блоке как Евросоюз.

Напомним, Италия, несмотря на международную критику, поддержала инициативу Китая по созданию "Нового шелкового пути". На торжественной церемонии в Риме премьер-министр Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию о намерениях, в соответствии с которой Китай в ближайшее время инвестирует несколько миллиардов евро в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест и расширит сотрудничество с Италией в целом ряде сфер.

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