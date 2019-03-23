Італія першою з країн G7 приєдналася до нового Шовковому шляху Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Італія підписала в суботу меморандум взаєморозуміння з Китаєм і підтримала ініціативу Пекіна "Один пояс, один шлях". Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Новий Шовковий шлях об'єднує транспортні і енергетичні комунікації на шляху з Китаю до Європи і Африки.
Підписання меморандуму робить Італію першою країною з "Великої сімки", яка приєдналася до нового Шовкового шляху.
Створення нового Шовкового шляху підтримали Греція, Польща і Угорщина. З країн G7 від участі в проекті вже відмовилися Німеччина і Франція.
На урочистій церемонії підписання меморандуму були присутні президент Китаю Сі Цзінпін, який прибув з візитом до Італії, і прем'єр Італії Джузеппе Конте. Члени урядів двох країн підписали 29 окремих протоколів до меморандуму.
Італійський міністр економічного розвитку Луїджі Ді Майо заявив, що метою його країни є збільшення експорту в Китай. Він сказав, що вартість окремих угод, укладених в суботу, становить 2,5 мільярда євро з потенціалом до 20 мільярдів євро.
Нагадаємо, викрито схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на проекті "Шовковий шлях". у 2016 році ПАТ "Укрзалізниця" почало реалізацію проекту так званого нового Шовкового шляху, покликаного забезпечити безперебійний транзит вантажів в Азію. За проектом, один із напрямків транзиту пролягав Чорним морем. З цією метою на баланс "Укрзалізниці" були передані два пороми — "Герої Шипки" та "Герої Плевни". Їх планувалося використовувати для переправлення морем вантажних вагонів.