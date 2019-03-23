Италия первой из стран G7 присоединилась к новому Шелковому пути Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Италия подписала в субботу меморандум взаимопонимания с Китаем и поддержала инициативу Пекина "Один пояс, один путь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Новый Шелковый путь объединяет транспортные и энергетические коммуникации на пути из Китая в Европу и Африку.
Подписание меморандума делает Италию первой страной из "Большой семерки", которая присоединилась к нового Шелкового пути.
Создание нового Шелкового пути поддержали Греция, Польша и Венгрия. Из стран G7 от участия в проекте уже отказались Германия и Франция.
На торжественной церемонии подписания меморандума присутствовали президент Китая Си Цзинпин, который прибыл с визитом в Италию, и премьер Италии Джузеппе Конте. Члены правительств двух стран подписали 29 отдельных протоколов к меморандуму.
Итальянский министр экономического развития Луиджи Ди Майо заявил, что целью его страны является увеличение экспорта в Китай. Он сказал, что стоимость отдельных сделок, заключенных в субботу, составляет 2,5 миллиарда евро с потенциалом до 20 миллиардов евро.
Напомним, разоблачена схема хищения средств "Укрзализныци" на проекте "Шелковый путь". В 2016 году ПАО "Укрзализныця" начало реализацию проекта так называемого нового Шелкового пути, призванного обеспечить бесперебойный транзит грузов в Азию. По проекту, одно из направлений транзита пролегал Черным морем. С этой целью на баланс "Укрзализныци" были переданы два парома - "Герои Шипки" и "Герои Плевны". Их планировалось использовать для переправки морем грузовых вагонов.