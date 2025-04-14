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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

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В ЄС оновили правила експорту зброї: що це означає

Київ • УНН

 • 11581 перегляди

Рада ЄС завершила перегляд системи контролю експорту озброєнь, щоб запобігти потраплянню зброї до терористів. Перегляд пов'язаний з поставками зброї в Україну.

В ЄС оновили правила експорту зброї: що це означає

Рада Європейського союзу оголосила у понеділок, що завершила перегляд системи контролю за експортом озброєнь. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Євроради.

Сьогодні Рада ЄС завершила перегляд системи контролю за експортом озброєнь в ЄС, ухваливши рішення про внесення змін до Спільної позиції Ради, що визначає загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також затвердила висновки з цього питання 

- говориться у повідомленні.

Дані висновки підтверджують відданість ЄС відповідальній та прозорій торгівлі озброєннями, запобіганню перенаправлення зброї для нецільового використання терористами, злочинцями та іншими несанкціонованими користувачами.

Висновки також визначають порядок денний роботи Ради на найближчі роки над елементами підтримки відповідальної торгівлі військовими технологіями і обладнанням.

Автомати Калашникова, гранати, штурмові гвинтівки: у Європі ліквідовано мережу контрабанди зброї12.04.25, 06:40 • 4666 переглядiв

Рада висловлює відданість продовженню зусиль ЄС, спрямованих на сприяння універсалізації та ефективній імплементації Договору про торгівлю зброєю (ДТО), і закликає держави, які ще не зробили цього, приєднатися до ДТО або ратифікувати його 

- зазначили в Єврораді.

Крім того, у рамках перегляду було ухвалено оновлений посібник користувача для офіцерів з ліцензування в державах-членах.

Варто зазначити, що цей перегляд був зумовлений поставками зброї з ЄС до України, а також необхідністю сприяти експорту військової техніки, спільно розробленої країнами-членами.

Доповнення

Міністри фінансів Європейського Cоюзу розпочали в суботу переговори про спільний оборонний фонд. Зазначається, що він закуповуватиме і володітиме оборонним спорядженням і стягуватиме з членів плату за його використання, як спосіб витрачати більше на оборону, не обтяжуючи національні рахунки великим боргом.

Британське видання The Times попереджає, що після війни Україна може зіткнутися з проблемою неконтрольованого обігу зброї. Експерти побоюються перетворення країни на "базар зброї".

Зокрема вказується, що післявоєнна Україна, може стати "суспільством Калашникова", у якому суперечки, які колись вирішувалися кулаками, вирішуватимуться зброєю. Експерти побоюються, що це реально, у разі зволікань із державним регулюванням, наприклад - викупом державою незареєстрованої зброї.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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