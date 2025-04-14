В ЕС обновили правила экспорта оружия: что это означает
Киев • УНН
Совет ЕС завершил пересмотр системы контроля экспорта вооружений, чтобы предотвратить попадание оружия к террористам. Пересмотр связан с поставками оружия в Украину.
Совет Европейского союза объявил в понедельник, что завершил пересмотр системы контроля за экспортом вооружений. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Евросовета.
Сегодня Совет ЕС завершил пересмотр системы контроля за экспортом вооружений в ЕС, приняв решение о внесении изменений в Общую позицию Совета, определяющую общие правила контроля за экспортом военных технологий и оборудования, а также утвердил выводы по этому вопросу
Данные выводы подтверждают приверженность ЕС ответственной и прозрачной торговле вооружениями, предотвращению перенаправления оружия для нецелевого использования террористами, преступниками и другими несанкционированными пользователями.
Выводы также определяют повестку дня работы Совета на ближайшие годы над элементами поддержки ответственной торговли военными технологиями и оборудованием.
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Совет выражает приверженность продолжению усилий ЕС, направленных на содействие универсализации и эффективной имплементации Договора о торговле оружием (ДТО), и призывает государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к ДТО или ратифицировать его
Кроме того, в рамках пересмотра было принято обновленное руководство пользователя для офицеров по лицензированию в государствах-членах.
Стоит отметить, что этот пересмотр был обусловлен поставками оружия из ЕС в Украину, а также необходимостью содействовать экспорту военной техники, совместно разработанной странами-членами.
Дополнение
Министры финансов Европейского Cоюза начали в субботу переговоры о совместном оборонном фонде. Отмечается, что он будет закупать и владеть оборонным снаряжением и взимать с членов плату за его использование, как способ тратить больше на оборону, не обременяя национальные счета большим долгом.
Британское издание The Times предупреждает, что после войны Украина может столкнуться с проблемой неконтролируемого оборота оружия. Эксперты опасаются превращения страны в "базар оружия".
В частности указывается, что послевоенная Украина может стать "обществом Калашникова", в котором споры, которые когда-то решались кулаками, будут решаться оружием. Эксперты опасаются, что это реально, в случае промедлений с государственным регулированием, например - выкупом государством незарегистрированного оружия.